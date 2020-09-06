Деякі українці можуть розраховувати на доплати до зарплат вже восени

Про це розповів очільник МОЗ Максим Степанов на сьогоднішньому брифінгу, пише Politeka.net.

За його словами, українські медики вже 1 з вересня почнуть отримувати доплати до своїх окладів.

Задля додаткових виплат до зарплат у державному бюджеті, як зазначив Максим Степанов, передбачено майже 6 млрд гривень.

"З вересня і до кінця року усі наші медичні працівники почнуть отримувати доплати до своєї заробітної плати. На це передбачено майже 6 млрд гривень. Якщо ми говоримо про лікаря, то це в середньому 3 560 грн, а молодший медичний персонал — близько 1250 грн", - зазначив очільник МОЗ.

Максим Степанов також попередив, що на 2021 рік заплановано суттєве збільшення зарплат медпрацівникам. Для цього профільне міністерство подало у Мінфін пропозиції про збільшення витрат на систему охорони здоров’я.

"У своїх розрахунках, які ми подали Міністерству фінансів, ми виходили з нашої законодавчої бази. У законі "Про програму медичних гарантій" чітко визначено, що на фінансування медгарантій повинно використовуватися не менше 5% ВВП. Саме такі цифри ми і закладаємо у своїх пропозиціях до бюджету наступного року", - резюмував міністр під час вранішнього брифінгу.

Нагадаємо, з першого січня 2021 року розмір мінімальної зарплати збільшиться на 20%. Експерти розповіли, як підвищення "мінімалки" вплине на визначення облікової ставки.

Так, фахівець Руслан співак припускає, що залишити ставку на колишньому рівні, а саме 6%, допоможе збільшення розмірів зарплат у вересні.

На думку іншого експерта Оксани Шведи, велику роль при визначенні ставок зіграє зростання зарплат в 2021 році, який здатний створити передумови зміни монетарної політики.

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