Знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала відразу два яскравих образи на зйомках "Ритму"

На сторінці в соціальній мережі Instagram " Зоряний шлях "з'явився фотоколаж з кращими образами співачки Віра Брежнєвої, яка взяла участь у зйомках мюзиклу "Ритм" від Дмитра Монатіка. У ньому артистка представила відразу два незвичайних вбрання.

В образі ефектної блондинки в світлій міні-спідниці і топіку з незвичайним дизайном віра виглядала помітно молодше, при цьому незвичайний перуку відразу привернув увагу фанатів. А ось другий образ убив мережу своєю епатажністю, адже віра позувала в ліфчику з каменів і крихітній спідниці в тому ж дизайні з розсипом прикрас по всій довжині.

"битва образів 🔥 Мюзикл "Ритм" від @monatik_official об'єднав різних зірок і подарував глядачам можливість побачити улюблених артистів в несподіваних образах. З луків співачки Віри Брежнєвої @ververa вам сподобався більше, 1 або 2? 👇 » ,- сказано в повідомленні шоу.

Ось що відповідають шанувальники:

"І з вашою Брежнивою, то дивилася її інтерв'ю російське, то вона взагалі заявила, що ніколи не була українською співачкою .... у неї в Росії рейтинги нуль то вона сюди почала знову сунутися, а ми як завжди підбираємо .... у нас своїх співаків чудових достатньо», «1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2👍, 2й оболденний!!!💣💣💣, 2😍».

Кілька днів тому артистка розповіла, як взяла участь у зйомках "ритму" на прохання Дмитра Монатіка. Як відомо, артисти досить щільно спілкуються, є хорошими друзями і на початку літа випустили свій спільних хіт "Вечериночка", який як і раніше займає перші місця в хіт-парадах.

З цього приводу на фан-акаунті віри також з'явився кадр зі зйомок "ритму", на якому сама зірка позує в ліфчику з великих срібних каменів, міні-спідниці, ледь прикриває гідності, а також сірій накидці з тонкої сітчастої тканини.

«На цьому тижні кліп "Вечериночка» розташувався на 3 місці Супер20 на РУтв", - сказано на фан-сторінці. При цьому нагадаємо, що сама Віра також показала себе в даному образі, проте з накидкою нагорі. Фанати написали, які у Віри ідеальні форми і новий образ.

Нагадавши, Вірі Брежнєвій без ліфчика пригадали втіхи на пляжі

Як повідомляла Politeka, дочка Брежнєвої в короткому топі побешкетувала з подругою і вразила природною красою

Також Politeka писала, "Без ліфчика і до верху ногами": Брежнєва в найпікантніших позах показала, чим нагородила її природа