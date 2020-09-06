Знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала відразу два яскравих образи на зйомках "Ритму"
На сторінці в соціальній мережі Instagram " Зоряний шлях "з'явився фотоколаж з кращими образами співачки Віра Брежнєвої, яка взяла участь у зйомках мюзиклу "Ритм" від Дмитра Монатіка. У ньому артистка представила відразу два незвичайних вбрання.
В образі ефектної блондинки в світлій міні-спідниці і топіку з незвичайним дизайном віра виглядала помітно молодше, при цьому незвичайний перуку відразу привернув увагу фанатів. А ось другий образ убив мережу своєю епатажністю, адже віра позувала в ліфчику з каменів і крихітній спідниці в тому ж дизайні з розсипом прикрас по всій довжині.
"битва образів 🔥 Мюзикл "Ритм" від @monatik_official об'єднав різних зірок і подарував глядачам можливість побачити улюблених артистів в несподіваних образах. З луків співачки Віри Брежнєвої @ververa вам сподобався більше, 1 або 2? 👇 » ,- сказано в повідомленні шоу.
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Ось що відповідають шанувальники:
"І з вашою Брежнивою, то дивилася її інтерв'ю російське, то вона взагалі заявила, що ніколи не була українською співачкою .... у неї в Росії рейтинги нуль то вона сюди почала знову сунутися, а ми як завжди підбираємо .... у нас своїх співаків чудових достатньо», «1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2👍, 2й оболденний!!!💣💣💣, 2😍».
Кілька днів тому артистка розповіла, як взяла участь у зйомках "ритму" на прохання Дмитра Монатіка. Як відомо, артисти досить щільно спілкуються, є хорошими друзями і на початку літа випустили свій спільних хіт "Вечериночка", який як і раніше займає перші місця в хіт-парадах.
З цього приводу на фан-акаунті віри також з'явився кадр зі зйомок "ритму", на якому сама зірка позує в ліфчику з великих срібних каменів, міні-спідниці, ледь прикриває гідності, а також сірій накидці з тонкої сітчастої тканини.
«На цьому тижні кліп "Вечериночка» розташувався на 3 місці Супер20 на РУтв", - сказано на фан-сторінці. При цьому нагадаємо, що сама Віра також показала себе в даному образі, проте з накидкою нагорі. Фанати написали, які у Віри ідеальні форми і новий образ.
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