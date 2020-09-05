Відома актриса Дженніфер Лопес здалася в розпатланому вигляді в оточенні зоряного красеня

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Можеш відчути її ... нову музику прямо за рогом?» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Лопес позує в розпатланому вигляді, а поруч з нею стоїть американський композитор і співак Раян Теддер.

"Дуже мило виглядаєш«," о боже, розкішна дівчина«,» Посмішка на мільйон«,» обожнюю, коли ти посміхаєшся«,» дуже цікаво – що готуєте«, " ти неперевершена. Удачі тобі у всьому", - пишуть її шанувальники.

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Так, днями артистка зробила селфі в дзеркало. Знаменитість постала в одному білому купальнику. Від тіла зірки не можна відвести погляду-пружний прес, красиві груди, підкачані руки і ноги: "Вау, наскільки це прекрасно".

Зірка дивилася в камеру, її макіяж трохи "потік", мабуть, від тренування.

Волосся Джей Ло прибрала у високий пучок, щоб не заважали. На нігтях помітний світлий манікюр, а на руці - гумка для волосся. За скляними дверима можна побачити щось схоже на басейн.

Нагадавши, популярна співачка зганьбилася на концерті, кадри конфузу.

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