Дівчина довгий час не могла навіть чути голос тата по радіо

Незважаючи на те, що з дня загибелі музиканта Кузьми Скрябіна пройшло п'ять його, його дочка досі важко переживає втрату батька

Про це єдина дочка співака Барбара вперше розповіла в інтерв'ю програмі "ЖВЛ". (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами дівчини, їй досі важко, вона шалено сумує за папою і згадує про нього з неймовірною теплотою і трепетом.

"Ми були дуже близькими. Весь час, коли він був вільний від зйомок і концертів, ми були разом. Ми дуже багато подорожували і час разом був завжди активним", - розповіла про свої почуття Барбара.

Дочка Кузьми згадує, що він був найкращим батьком, який тільки міг бути. День, коли батько загинув, Барбара майже не пам'ятає. Вона каже, не очікувала, що смерть батька викличе таку скорботу в суспільстві.

"Я була довгий період часу в депресивному розладі. Я була на заспокійливих і транквілізаторах, тому багато чого не пам'ятаю", - повідомила дівчина, додавши, що в боротьбі з депресією їй допомогли фахівці.

Також вона зізналася, що довгий час не могла навіть чути голос тата по радіо або в якому-небудь громадському місці.

Нагадавши, дочка Кузьми Скрябіна виросла і захоплює незвичайною красою, особисті фото і подробиці з життя: "ми з татом...".

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