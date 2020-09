View this post on Instagram

друзья!!!!! спасибо за целых 2 премии!!🔥🔥🔥 быть артистом - это большая ответственность и огромная честь! из года в год мы работаем для вас! спасибо, что вы с нами! это ваша награда!❤️ и спасибо моей команде за отличное видео на песню пуля дура! режиссерам @natellakrapivina и @konstantinfreedom ! @lobandaaaa , балету @freedomballet_official и всей съемочной группе! Идём дальше 😇 только вперед с любовью в сердце! и пусть в наших жизнях всегда будет самая настоящая #ЖАРА #премияЖара #артистГода #КлипПуляДулЯ😂 @zharatv