Світлана Лобода вразила екстравагантним вбранням на церемонії вручення російської премії
Українська зірка, яка вже давно живе і працює в Росії, похвалилася новою нагородою на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, у новому відео Лобода показала, як отримує статуетку російської музичної премії «Жара». Цього року через бурхливий вірус церемонія проходила в digital-форматі, тому зірка показала заздалегідь зрежесований ролик, знятий в розкішному залі.
На відео дві дівчини вручають Лободі кубок. При цьому співачка стоїть на постаменті, оточеному іншими дівчатами з підтанцьовки у відвертих нарядах.
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Для цієї церемонії Лобода вибрала вельми незвичайний костюм. Піджак і штани складаються з безлічі найдрібніших чорних і золотих паєток. При цьому штани співачки виявилися напівпрозорими, а на грудях зроблені вставки тілесного кольору, через що здається, що під піджаком просвічується тіло співачки.
У своєму виступі співачка подякувала всім за нагороду і любов до її музики.
"Друзі! Спасибі за цілих 2 премії!! Бути артистом-це велика відповідальність і величезна честь! З року в рік ми працюємо для вас! Спасибі, що ви з нами! Це ваша нагорода!", - написала співачка в підписі до відео.
Її шанувальники не залишилися байдужими.
"Сама шалена гордість - це гордість за Вас", "це заслужено. Краща", "Вогонь! Розумниця! Це реально хвора праця і сміливість!", "Так, Світлана, а шокувати ви вмієте", "шикарна жінка", "всі люди, як люди, а ви суперзірка", - пишуть люди.
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