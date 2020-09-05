Українська гумористка, актриса "Квартал 95" і " жіночого кварталу" Лера Товстолес здивувала незвичайним фото зі зброєю

Як передає Politeka.net, 25-річна знаменитість розмістила новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому попозувала з двома автоматами в руках.

Локацією для зйомки стало поле. Дівчина вбралася в легке світле плаття в чорних горошок і сонцезахисні окуляри. Її стильний лук доповнила гарна зачіска з розвіваються на вітрі великими локонами. У кадр також потрапив оператор з камерою, який знімав Товстолес.

"Гарний кадр. Я і режисер @makhurenko автомати мені йдуть)», - іронічно написала кварталівка.

Треба сказати, що в коментарях поки немає жодного відгуку про фотографії.

Раніше ми повідомляли, Товстолес похвалилася образом, який скопіювала у сестри Кім Кардашьян Кайлі Дженнер. Лера позувала на спортивному майданчику в бежевому топі і білих брюках.

"Яка фотка @rakovskiy_yura подобається більше ?) 1,2,3?) Настрій побажати всім своїм передплатникам, класних вихідних і теплого серпня ❤️ Ідеальні штани, як у @kyliejenner", - підписала фото зірка.

"Яка😍 💗«," завжди найкраща❤️","все, просто шик", "На будь - якій фотці - ідеальна💕", - прокоментували користувачі.

Нагадавши, зірка " Кварталу 95 "приголомшила змінами в зовнішності:"Просто не впізнати".

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