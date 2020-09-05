Природність і простота – риси, за які шанувальники люблять зірку

35-річна російська актриса і співачка Настя Задорожна, яка знімалася у фільмах з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським, розчулила шанувальників

Зірка поділилася в соціальній мережі Instagram селфі, в якому продемонструвала приголомшливо красивий погляд, передає Politeka.net.

На фото Анастасія – в простій трикотажній домашній кофті, прикрашеній спереду мереживом. Її волосся зібране в хвіст, а особливу увагу притягують очі. Актриса відтінила їх, а також підкреслила довгі вії за допомогою туші. Враховуючи, що у неї величезні очі, на фото вона вийшла походу на оленяти Бембі з діснеївського мультфільму.

"Трішечки Бембі. Солодких снів, але без цукерок – щоб ніде нічого не злиплося😉 🤞 🏼", - підписала Настя знімок, зроблений увечері на кухні.

Тисячі користувачів залишили лайки під коментарями і традиційно засипали зірку компліментами.

"На Аллу Пугачову схожа)))", "Просто красуня", "така солодка!!! Нюнюша!!!!❤️❤️🔥🔥🔥🔥», "Ага, після такого погляду заснеш...", "Настя, молодець ти, мила", "Приваблива леді💥", "Beautiful", – пишуть шанувальники під знімком.

Зазначимо, що Задорожна часто публікує "домашні" фото, демонструючи природну красу і життя поза знімальним майданчиком. Так, нещодавно вона поділилася кадром, на якому сидить у кріслі, притискаючи до себе собаку. Тварина в цей момент заплющила очі. Ймовірно, вихованець просто спить.

"Хтось спить, а хтось скромно "висиджує" план з порятунку всіх шкіряних носів:) поки не придумали, але почекайте – ми зайняті цим всього пару годин:)",-підписала Настя публікацію.

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