Актриса і модель Емілі Ратаковскі порадувала шанувальників спокусливим знімком
Як повідомляє Politeka.net, Емілі - всесвітньо відома модель, яка не соромиться виставляти на публіку свої форми в білизні. Часом вона взагалі постає перед громадськістю без одягу. Її офіційна сторінка в Instagrаm наповнена знімками в пікантних нарядах.
Черговий кадр з фан-сторінки моделі просто звів з розуму її шанувальників, які могли описати побачене тільки словами "сама досконалість"
Емілі вирішила крупним планом показати свої шикарні груди, засвітивши непристойні кружечки в напівпрозорій майці.
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Раніше Емілі опублікувала фото, на якому була зображена з ідеальною засмаглою шкірою і розпущеним волоссям виглядала досить по-домашньому і просто.
За її плечима можна помітити ремінець від невеликої сумочки. За словами фанатів, дівчина завжди виглядає, як "дика кішечка".
Емілі Ратаковскі стала справжньою зіркою соцмереж завдяки своїм неймовірно гарячим формам і фото, на яких вона демонструє їх у всіх красі. Подібні кадри зовсім не набридають її передплатникам, адже кожен раз вони викликають справжній ажіотаж в мережі.
Нагадавши, Ратаковскі похвалилася оголеними формами на фото з коханим:»на його місці...".
Як повідомляла Politeka, зіркові Діви помірялися фото в бікіні:»гаряче".
Також Politeka писала, що Емілі Ратаковскі повністю роздяглася і потрясла ідеальними формами: «ні краплі сорому».