Екс-учасниця гурту "ВІА Гра" українська співачка Міша Романова порадувала шанувальників новим образом

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" фото, на якому постала в рельєфному чорному светрі. Наряд підкреслив струнку фігуру знаменитості і тісно обтягнув її видатний бюст, зробивши акцент саме на цій частині тіла. Образ довершила розкішна кучерява зачіска, золоті сережки і яскравий манікюр. Крім того, Міша Романова млосно глянула в камеру, показавши обличчя крупним планом.

"Я завжди була і буду поза політикою. Я за творчість і музику в чистому вигляді. Але коли немає можливості працювати і займатися своєю улюбленою справою, хочеться кричати", - поділилася емоціями співачка. -" На мирному мітингу, який пройшов під Кабміном, артистів нарешті почують, ми всі в це віримо".

Раніше Міша Романова розбурхала шанувальників, пройшовшись в червоному піджаку з великим ременем, під який не одягла бюстгальтер. Вона продемонструвала значне декольте, а також показала самі соковиті частини тіла в різних позах біля огорожі балкона. Фанати подивилися ролик майже 30 тисяч разів і засипали зірку компліментами в коментарях, навіть режисер Алан Бадоєв не втримався.

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