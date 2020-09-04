Розкрито подробиці нового підвищення зарплат деяким українцям

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба президента України.

Так, з 1 вересня медпрацівникам підвищать зарплати на 25%, 50% і 75%, а розмір оновленої виплати буде залежати від їх категорії.

"А з 1 вересня всім медичним працівникам буде підвищена заробітна плата на 25, 50 і 70 відсотків залежно від їх категорії", - цитує прес-служба Володимира Зеленського.

Ініціативу про підвищення зарплат медпрацівникам вже підтримав і Кабінет Міністрів.

"Встановлення цих доплат-це лише перший крок. Зарплата лікаря, який прийшов після інтернатури, повинна починатися з 20-25 тисяч гривень. Звичайно, це важко зробити одразу. Однак вважаю, що з 1 січня 2021 року заробітна плата медичних працівників повинна збільшитися радикально", - заявляв раніше глава МОЗ Максим Степанов.

Зарплати медпрацівникам будуть збільшені наступним чином:

лікарям-розміром 70% від посадового окладу, який був розрахований за вищим 14-м тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;

фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою всіх спеціальностей-у розмірі 50% від мінімалки;

молодшим медичним сестрам-у розмірі 25% від мінімальної зарплати, яка з 1 вересня становить 5000 гривень.

Глава МОЗ також заявляв, що зарплата лікарів в середньому після підвищення з 1 вересня зросте на 3,5 тисяч, середнього персоналу - на 2,5 тисяч, а для молодших медсестер - на 1250 гривень.

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