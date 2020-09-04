Долар і євро розійшлися в різні боки, свіжий прогноз НБУ здивує: яким буде курс валют
Курс валют в Україні 4 вересня здивує українців різною поведінкою долара і євро.
Про це стало відомо зі свіжого прогнозу Нацбанку України.
Згідно з даними, в п'ятницю, 4 вересня, 1 долар можна буде купити за 27,69 Гривень, в той час, як днем раніше його продавали за 27,64 гривні. Таким чином, долар посилив позиції, хоч і незначно.
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Євро, навпаки, здасть позиції. Якщо 3 вересня 1 євро можна було купити за 32,799 гривень, то 4 вересня Євро здав позиції до 32,73 гривні.
Карантин посилюють: українцям оголосили, до чого готуватися, «з 7 вересня…»
З наступного тижня в Україні почнуть діяти нові карантинні зони.
Про відповідне рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розповів у Фейсбук міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.
Нові зони почнуть діяти з понеділка, 7 вересня, і будуть дійсні 14 днів.
Відповідно до нової постанови, в "червону" зону потраплять:
- міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
- місто Дубно та Костопільський район Рівненської області;
- міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
- Великобурлуцький район Харківської області;
- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.
- Бобровицький район Чернігівської області.
Зазначимо, що в «червоній» зоні заборонена робота громадського транспорту та навчальних закладів. Дозволена тільки висадка пасажирів з транспорту, який проходить через населений пункт транзитом, і з міжобласного транспорту.
Лукашенко внесли в базу даних "Миротворця"
Президент Білорусі Олександр Лукашенко потрапив до бази даних "Миротворець". Білоруський лідер названий"посібником терористів і російських окупантів". Розмістили дані по Лукашенку в "миротворці" в четвер, 3 вересня.
Зокрема, президента Білорусі звинуватили у відмові від видачі Україні затриманих бійців приватної військової компанії "Вагнер". Крім того, ще однією причиною внесення Лукашенка в базу "Миротворця" стало інтерв'ю екс-прем'єра Польщі Дональда Туска. У цьому інтерв'ю поляк розповів, що Лукашенко нібито ділився з ним планами стати президентом об'єднаних України та Білорусі. З цього приводу " миротворці "приписали Лукашенку"замах на суверенітет і територіальну цілісність України".
Нагадаємо, Лукашенко хотів взяти під контроль Україну, Туск розкрив деталі.
Як повідомляла Politeka, Лавров вибухнув маячнею про "українських екстремістів" в Білорусі.
Також Politeka писала, що Соскін пояснив, чому Україна повинна розірвати зв'язки з режимом Лукашенка.