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Долар і євро розійшлися в різні боки, свіжий прогноз НБУ здивує: яким буде курс валют

Курс валют в Україні 4 вересня здивує українців різною поведінкою долара і євро.

Про це стало відомо зі свіжого прогнозу Нацбанку України.

Згідно з даними, в п'ятницю, 4 вересня, 1 долар можна буде купити за 27,69 Гривень, в той час, як днем раніше його продавали за 27,64 гривні. Таким чином, долар посилив позиції, хоч і незначно.

Євро, навпаки, здасть позиції. Якщо 3 вересня 1 євро можна було купити за 32,799 гривень, то 4 вересня Євро здав позиції до 32,73 гривні.

Карантин посилюють: українцям оголосили, до чого готуватися, «з 7 вересня…»

З наступного тижня в Україні почнуть діяти нові карантинні зони.

Про відповідне рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розповів у Фейсбук міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.

Нові зони почнуть діяти з понеділка, 7 вересня, і будуть дійсні 14 днів.

Відповідно до нової постанови, в "червону" зону потраплять:

міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

місто Дубно та Костопільський район Рівненської області;

міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

Великобурлуцький район Харківської області;

місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.

Бобровицький район Чернігівської області.

Зазначимо, що в «червоній» зоні заборонена робота громадського транспорту та навчальних закладів. Дозволена тільки висадка пасажирів з транспорту, який проходить через населений пункт транзитом, і з міжобласного транспорту.

Лукашенко внесли в базу даних "Миротворця"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко потрапив до бази даних "Миротворець". Білоруський лідер названий"посібником терористів і російських окупантів". Розмістили дані по Лукашенку в "миротворці" в четвер, 3 вересня.

Зокрема, президента Білорусі звинуватили у відмові від видачі Україні затриманих бійців приватної військової компанії "Вагнер". Крім того, ще однією причиною внесення Лукашенка в базу "Миротворця" стало інтерв'ю екс-прем'єра Польщі Дональда Туска. У цьому інтерв'ю поляк розповів, що Лукашенко нібито ділився з ним планами стати президентом об'єднаних України та Білорусі. З цього приводу " миротворці "приписали Лукашенку"замах на суверенітет і територіальну цілісність України".

Нагадаємо, Лукашенко хотів взяти під контроль Україну, Туск розкрив деталі.

Як повідомляла Politeka, Лавров вибухнув маячнею про "українських екстремістів" в Білорусі.

Також Politeka писала, що Соскін пояснив, чому Україна повинна розірвати зв'язки з режимом Лукашенка.