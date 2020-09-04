Погода в Україні 4 вересня нарешті стане схожою на осінню

Як передає Politeka.net, про це стало відомо зі свіжого прогнозу Укргідрометцентру. Згідно з даними, в п'ятницю, 4 вересня, в половині регіонів України пройдуть дощі з грозами.

Опади очікуються у всіх центральних областях країни, а також трохи торкнуться Східної України. Грозові дощі пройдуть у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській областях. Очікуються дощі також у південних регіонах: Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

На Заході дощів не буде, але температура повітря вже не підніметься до літніх 30 градусів. У всіх західних регіонах в п'ятницю очікується 20-24 градуси тепла.

У східних областях також буде сухо. Крім цього, там збережеться спекотна погода. У Харківській, Донецькій та Луганській областях стовпчики термометра прогріються до 30 градусів тепла.

У Києві пройде дощ. Температура вдень 20-22 градуси.

Варто відзначити, що грозовими дощами осінь нарешті вступає в свої права. Як і обіцяли синоптики, осінь настане в Україні згідно з календарем, незважаючи на аномальну спеку, яку українці спостерігали в перших числах вересня.

Раніше ми писали, що восени українців чекають температурні гойдалки. Морози можуть вдарити вже в жовтні, а в листопаді українців очікують сніг, дощі і порівняно тепла погода.

Нагадаємо, що осінь атакує українців з новою силою, яким регіонам не пощастить: "дощі, сніг і...".

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