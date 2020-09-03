У четвер, 3 вересня, під Кабміном було багатолюдно і гаряче

Під стінами урядової будівлі зібралися люди, які протестували проти того, що влада вибірково видає дозволи на проведення концертів.

Серед тих, хто приїхав висловити своє обурення, була і співачка Ольга Полякова, передає телеграм-канал PavlovskyNews.

Видячи з машини, вона попросила Андрія Джеджулу продезінфікувати мікрофон перш, ніж звернулася до присутніх.

У своїй промові вона пригадала недавній концерт співака Jony в одному зі столичних клубів і поцікавилася, чому її концерт в Білій Церкві, який запланований з розсадкою через ряд і під відкритим небом, опинився на межі зриву.

"Якщо ви комусь дозволяєте, то ви повинні дозволити всім. Щоб все з обмеженнями: розсадкою, маскою, свіже/несвіже повітря, скільки можна заводити людей в зал. Дайте нам точні обмеження, щоб ми розуміли, як нам грати за правилами", – категорична артистка.

Вона також розкритикувала те, як влада роздає компенсацію артистам, у яких скасувалися концерти.

"Закони робляться для того, щоб в каламутній воді ловити рибку. Як з цими компенсаціями. Вони видали гроші організації, яка на конкурсній основі, як гранти, повинна одним давати, а іншим не давати. Так точно не може бути. Як це повинно було відбуватися? В Америці всі афішні концерти, які були на момент карантину, держава повністю оплатила. Всім роботу держава оплатила. А нам, називається, " ось вам ми заплатимо, а вам не заплатимо", – заявила Полякова.

Після емоційного виступу зірка підписала текст звернення до влади з вимогою переглянути свої рішення.

"Якщо не стукати - не відкриють. Один раз постукаємо, інший, а третій раз візьмемо велику дубину і виламаємо двері", - запевнила вона.

Нагадаэмр, українців попередили про другу хвилю.

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