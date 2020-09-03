34-річна телеведуча, beauty-ревізор та блогер Олена Філонова розбурхала відвертим образом, надовго позбавивши сну своїх шанувальників

Як передає Politeka.net, ведуча з проекту "Ревізор" опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в розкішному вбранні.

Дівчина затягнула пишний бюст у "тісний" корсет чорного кольору з напівпрозорої тканини, продемонструвавши апетитні округлості. Також на ній були штани з розрізами внизу, білі загострені туфельки і такого ж кольору сумочка круглої форми.

Довговолоса блондинка покрутилася перед камерою, показавши себе і в повний зріст і крупним планом.

"UFW 2020. На показі нової колекції бренду LALLIER. Спасибі велике за фото Orest", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти:

"🔥Бомба-ракета-петарда 🎉 👏 "

"Красуня, але це волосся.... 🤦‍♂️"

"Баба вогонь 🔥 🔥 🔥 "

"Як завжди неперевершена 🔥"

"дуже красиво ❤️ Оленка, де корсет купували?"

"Красиво підзагоріла в Туреччині 😍 💕 "

"Які великі"

"Ви дуже красива та елегантна жінка🔥"

"Ух👍.. Плоскі сірі хейторші блювати будуть отрутою 😂"

Відзначимо, Філонова зізнавалася, що з дитинства любить все, що пов'язано з модою.

"З 12 років навіть працювала моделлю. Але через невисокий зріст мені не вдалося підкорити подіум. У дитинстві багато співала, навіть сусіди виходили на сходовий майданчик мене послухати. І потім розповідали мамі, як чарівно звучить мій голос. Виросла, стала дівчиною-брендом. Був досвід в кіно. Знялася у фільмі Олексія Залевського "Z-Joke" і в короткометражці "Вдала рибалка". Дизайнер ексклюзивних головних аксесуарів і капелюшків, телеведуча, актриса...", - так про себе розповідала Олена.



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