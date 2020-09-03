Російський співак і композитор Володимир Кузьмін розповів, що вбивця його дочки вийшов з ним на зв'язок

Екс-коханець Примадонни російської естради Алли Пугачової повідомив, що вбивця його дочки Лізи відсидів у в'язниці і вийшов на свободу. При цьому чоловік зв'язався зі співаком і приніс йому вибачення. Він написав листа електронною поштою.

За словами Володимира Кузьміна, ніхто так толком і не знає, що сталося в той нещасливий день. Актор розповів, що не вірив, що саме ця людина убила його дочку.

"Цей хлопець відсидів і приніс свої вибачення потім через Інтернет. Історія дуже дивна. А що я міг зробити ... Я не вірив, що це він. У мене було відчуття, що це не він», - розповів музикант.

Нагадаємо, що Ліза Кузьміна була старшою дочкою зоряного рокера від шлюбу з першою дружиною Тетяною Артем'євою. Кузьмін раніше зазначав, що не має наміру спілкуватися з вбивцею своєї дочки.

З Тетяною Артем'євою у Кузьміна було троє дітей.

Син Степан загинув через вісім років після вбивства Єлизавети. Нова трагедія сталася під час пожежі в квартирі юнака. Хлопець впав з 18 поверху, намагаючись врятуватися, перебравшись через вікно до сусідів.

Артист зізнавався, що загиблі діти досі приходять до нього у снах.

У живих залишилася тільки дочка Кузьміна і Артем'євої Соня.

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