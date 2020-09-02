Українська співачка і учасниця дуету "НеАнгели» Вікторія Смеюха показала фігуру в міні-бікіні

Зірка не втомлюється хвалитися досконалими формами в крихітних купальниках, повідомляє Politeka.net. Так, артистка просто звела з розуму формами на пляжі, стоячи у воді.

Співачка одягла маленьке біле бікіні на тонких бретельках. Красуня стояла до камери напівбоком, трохи прикриваючи рукою груди.

При цьому не можна не відзначити пружні сідниці зірки. Крихітні плавочки ледь трималися на стегнах, а зав'язочки надавали образу ще більше пікантності.

"Я календар переверну і завтра 3 вересня! На фото я своє погляну, і передачу подивлюся 😜... в програмі...🌟розповім і покажу ефективні вправи для сідниць!🍑 😉 🔥 🔥 🔥 ",- підписала Вікторія.

Варто відзначити, що на другому фото красуня позувала в майці і міні-шортах для тренування.

Всього за 10 хвилин пост зібрав 700 лайків і багато коментарів.

"Яка ти красива", " треба не пропустити. У вас фізична форма супер👍", "Гарнота!💥 ", "Красуня Вікторія❤️❤️❤️", "🔥 чарівна", " Просто неймовірна жінка !! 😊 ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Вікторія Смеюха позувала в облягаючому вбранні, ефектно задерши руки. Завдяки цьому в кадр потрапила ідеальна фігура знаменитості.

«В останній день серпня можна зітхнути🤪і сказати: літо пролетіло, озирнутися не встигла. А можна подякувати йому за всі приємні моменти і враження...", - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі не змогли встояти і засипали красуню масою компліментів, яких вона гідна.

Нагадавши, солістка групи "НеАнгели" показала свої ідеальні форми.

Як повідомляла Politeka, Вікторія Смеюха показала фігуру в купальнику.

Також Politeka писала, солістка групи "НеАнгели" Вікторія з'явилася в дуже відвертому образі.