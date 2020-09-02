В Україні з'явився перший прецедент з повернення "незаконних" субсидій до бюджету

Як передає Politeka.net, про це сказано в судовому реєстрі.

Так, Феміда в рамках судового розгляду постановила стягнути з українця "незаконну" субсидію і повернути гроші в бюджет.

Житель Охтирки програв державі в суді і тепер зобов'язаний повернути 64 тисяч гривень, які він отримав в якості пільг на комунальні послуги.

Відомо, що чоловік отримають пільги на оплату комуналки з 2015 року. Але в декларації перед оформленням субсидій не вказав, що з ним ще проживає дочка і двоє онуків, яким ще не виповнилося 18 років.

Феміда постановила, що мешканець Охтирки незаконно отримував пільги, тому він зобов'язаний тепер повернути ці гроші до державного бюджету.

Добровільно повернути гроші до бюджету він відмовився, тому тепер зобов'язаний розрахуватися в примусовому порядку. Його майно та банківські рахунки, після судового розгляду, можуть заарештувати, а також вилучити особисте майно. Гроші від продажу підуть в рахунок повернення субсидії до бюджету.

До цього ми розповідали, як можуть змінитися тарифи на комунальні послуги в майбутній опалювальний сезон.

За словами заступника голови Міністерства розвитку громад і територій Наталії Хоцяновської, всім підприємствам з теплопостачання потрібно провести перегляд діючих тарифів на новий опалювальний сезон.

Також вони повинні сформувати нові розцінки на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, після чого їх затвердять на місцевому рівні.

Нагадавши, масове скорочення субсидій в Україні, зростання тарифів на комуналку не перешкода.

Як повідомляла Politeka, українців позбавлять субсидій в опалювальний сезон

Також Politeka писала, що нарахування субсидій по-новому, в Мінсоцполітики вже попередили.