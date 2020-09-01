Не стало колишнього соліста популярної української групи, на хітах якого виросли мільйони

Як повідомляє Politeka, про це розповіла дружина знаменитості Ірина В'язовська у Facebook.

"Ну ось і все.. 🕯🙏🏻 Фінал..⌛️ Завіса.. 😪 😭 З сумом повідомляю, що сьогодні, 29.08.2020 р., після важкої й тривалої хвороби, на 48 р. життя, покинув цей світ талановитий музикант, люблячий батько двох дочок, прекрасний син, брат, друг і чоловік, Сергій В'язовський», - йдеться в повідомленні.

Водночас В'язовська розповіла, що в 2015 році у колишнього соліста групи «Фрістайл» Сергія В'язовського сталася коронарна смерть.

"Через пів години його все-таки реанімували, але майже всі клітини мозку були зруйновані. 5 років Сергій провів у клініці, у вегетативному стані, перебуваючи між Небом і Землею.. Його останні дні ми провели в паліативному відділенні клініки м. Пассау. Там Сергій о 05.28 (за цифрами його ДР) закрив очі.. назавжди", - йдеться в тексті повідомлення.

Уточнимо, що В'язовський був солістом групи «Фрістайл» на початку 2000-х.Артист виступав з колективом протягом півроку, після відходу Сергія Дубровіна. Після цього він покинув групу, щоб зайнятися сольною кар'єрою. Протягом декількох років виступав з дружиною Іриною.

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