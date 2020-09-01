Українцям не варто розраховувати, що карантин закінчиться в листопаді
Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю The Page. Незважаючи на те, що адаптивний карантин продовжений до 31 жовтня, Україна ще довгий час буде існувати в такому режимі. Як пояснив чиновник, жорсткість обмежувальних заходів буде залежати від ситуації із захворюваністю.
На даний момент в уряді готуються до спалаху захворюваності в Україні, який очікують у вересні-жовтні. Крім цього, не виключається, що хвиль і спалахів китайського вірусу буде кілька. Шмигаль зазначив, що хвиль може бути багато, тому всі очікують винаходу вакцини.
До того, як вакцину почнуть продавати, завданням держави є стримування поширення вірусу всіма можливими способами. Виходить, що українцям доведеться жити в умовах адаптивного карантину до тих пір, поки вакцина не буде доступна для продажу.
Худюща Ольга Бузова без одягу повторила витівку Волочкової та Чехової: "Відчуття, що років 15"
Христина Асмус в ліжку вразила розміром своїх малинок: "Як же сумує за Гаріком"
Сп'яніла любов'ю подруга Харламова виставила своїх значних "близнючок": "Боже, це перебір!"
71-річна Пугачова в короткій сукні з рюшиками приголомшила виглядом: "Пластика це зрозуміло, але..."
Додамо, що незважаючи на відсутність ліків від китайського вірусу українським медикам вдається знизити смертність серед хворих українців. Це означає, що протоколи лікування і ліки українських виробників ефективно працюють проти вірусу.
Нагадаємо, що школярам оголосили про додаткові канікули, заява голови МОЗ: "діти не вчитимуться...".
Як повідомляла Politeka, біля Кабміну збирається масштабний бунт, немає сил терпіти: "це останній дзвоник для ...".
Також Politeka писала, що під Дніпром почався переполох через карантин, кадри: "Люди обурюються, діти бояться і звуть мам".