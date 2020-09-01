Українцям не варто розраховувати, що карантин закінчиться в листопаді

Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю The Page. Незважаючи на те, що адаптивний карантин продовжений до 31 жовтня, Україна ще довгий час буде існувати в такому режимі. Як пояснив чиновник, жорсткість обмежувальних заходів буде залежати від ситуації із захворюваністю.

На даний момент в уряді готуються до спалаху захворюваності в Україні, який очікують у вересні-жовтні. Крім цього, не виключається, що хвиль і спалахів китайського вірусу буде кілька. Шмигаль зазначив, що хвиль може бути багато, тому всі очікують винаходу вакцини.

До того, як вакцину почнуть продавати, завданням держави є стримування поширення вірусу всіма можливими способами. Виходить, що українцям доведеться жити в умовах адаптивного карантину до тих пір, поки вакцина не буде доступна для продажу.

Додамо, що незважаючи на відсутність ліків від китайського вірусу українським медикам вдається знизити смертність серед хворих українців. Це означає, що протоколи лікування і ліки українських виробників ефективно працюють проти вірусу.

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