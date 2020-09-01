38-річна співачка Віра Брежнєва продемонструвала "мрію будь-якої жінки"

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото на якому, постала в об'ємному одязі та розслабленій позі.

Так, Віра в чорних штанях, що нагадують шаровари, піджаку гірчичного відтінку (явно, не за розміром) і шльопанцях-в'єтнамках розсілася в раскарячку на пластиковому стільці. Все в позі красуні говорило про момент релаксу - коли ні про що не думаєш, і, зокрема, про те, як виглядаєш.

Злегка розпатлана Брежнєва сховала очі за сонцезахисними окулярами.

"У мене сьогодні дуже незвичайні відчуття. Тому що діти починають навчання не сьогодні, а у мене навпаки - перший вихідний за 11 днів. І відчуття повного релаксу. Проте вітаю всіх з Днем знань! Всіх, хто сьогодні починає вчитися і всіх, хто вчиться постійно) батькам бажаю терпіння на весь навчальний рік, хоча мені здається, що після нашої карантинної онлайн-весни школа в офлайні - довгоочікувана подія. А я поки сьогодні буду насолоджуватися спогадами про вчорашній день... Одне з них - це фото", - повідомила співачка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене: деякі щиро пораділи за Віру, а інші трохи пожурили.

"Ой ти там працювала і типу втомилася..."- "Лєночка) працювала і втомилася) без "типу"😉"

"Хороша мати 👍приклад 👍сидіти в розчепірку звична справа 😂 скромна Віра Брежнєва 👏" - "а є критерій, як сидить хороша мати? 🤦🏼‍♀️"

"Таку фігуру в балахони замотала 😮 😮 😮 😮 😮 "

"З вихідним! Це так приємно, коли діти зайняті, а ти можеш зайнятися собою! Мрія будь-якої жінки 😉"

"Кайф! 🖤 Дивлюся на вас і балдію))) фото-МЕГА!👏"

"Красива стильна модна ❤️🔥"

"Кльова і в стрінгах і оверсайзі 👍 😆 "

"Картина, отаманша на відпочинку👏"

"На Мадонну схожа!!!!"

Нагадавши, Віра Брежнєва і Дорофєєва" зарубалися " і з'ясували, хто крутіше і красивіше

Як повідомляла Politeka, дочка Брежнєвої в короткому топі побешкетувала з подругою і вразила природною красою

Також Politeka писала, "Без ліфчика і до верху ногами": Брежнєва в найпікантніших позах показала, чим нагородила її природа