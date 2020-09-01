Українці можуть залишитися без опалення
Про це в ефірі телеканалу ZIK попередив експерт Віталій Скаршевський, пише Politeka.net.
За його словами, через великі борги підготовка до опалювального сезону в Україні може бути провалена. Лише на газовому ринку заборгованність складає 114 млрд.
Скаршевський попередив, що Україна може зустрітися із серйозними проблемами вже восени цього року.
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"Знову може бути провал підготовки, бо накопичилися величезні борги на газовому ринку. Вони вже перевищили 114 мільярдів гривень, включаючи також борги населення за природний газ, також включаючи й борги теплокомуненерго за природний газ у сумі 70 млрд грн. Без розв'язання цієї проблеми теплокомуненерго не зможуть нормально підготуватися до зими. Тут або доведеться – впевнений, що цього не буде, – щоб розв'язати цю боргову проблему, підвищувати тарифи у 2-2,5 раза, або зрив опалювального сезону, або списання все ж таки нарешті за принципом і за прикладом ринку електроенергії цих боргів теплокомуненерго. Тоді якось можна буде до зими, до опалювального сезону підготуватися", – попередив аналітик в ефірі телеканалу.
Підсумовуючи, Віталій Скаршевський додав, що відповідний проект закону вже зареєстрований у Верховній Раді, тому тепер усе залежить від парламентарів.
Зазначимо, що у липні 2020 року українці заплатили 9,3 млрд гривень за послуги ЖКГ.
При цьому нарахування з урахуванням електроенергії становили 7,8 млрд.
За інформацією Держслужби статистики, на кінець липня заборгованість населення з оплати послуг ЖКГ склала 55,8 млрд грн в порівнянні з 57,9 млрд грн у червні.
Нагадавши, масове скорочення субсидій в Україні, зростання тарифів на комуналку не перешкода.
Як повідомляла Politeka, тарифи на комуналку злетять, українцям назвали колосальні цифри: "за газ на 20% більше, за воду...".
Також Politeka писала, що нарахування субсидій по-новому, в Мінсоцполітики вже попередили.