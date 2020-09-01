Українці можуть залишитися без опалення

Про це в ефірі телеканалу ZIK попередив експерт Віталій Скаршевський, пише Politeka.net.

За його словами, через великі борги підготовка до опалювального сезону в Україні може бути провалена. Лише на газовому ринку заборгованність складає 114 млрд.

Скаршевський попередив, що Україна може зустрітися із серйозними проблемами вже восени цього року.

"Знову може бути провал підготовки, бо накопичилися величезні борги на газовому ринку. Вони вже перевищили 114 мільярдів гривень, включаючи також борги населення за природний газ, також включаючи й борги теплокомуненерго за природний газ у сумі 70 млрд грн. Без розв'язання цієї проблеми теплокомуненерго не зможуть нормально підготуватися до зими. Тут або доведеться – впевнений, що цього не буде, – щоб розв'язати цю боргову проблему, підвищувати тарифи у 2-2,5 раза, або зрив опалювального сезону, або списання все ж таки нарешті за принципом і за прикладом ринку електроенергії цих боргів теплокомуненерго. Тоді якось можна буде до зими, до опалювального сезону підготуватися", – попередив аналітик в ефірі телеканалу.

Підсумовуючи, Віталій Скаршевський додав, що відповідний проект закону вже зареєстрований у Верховній Раді, тому тепер усе залежить від парламентарів.

Зазначимо, що у липні 2020 року українці заплатили 9,3 млрд гривень за послуги ЖКГ.

При цьому нарахування з урахуванням електроенергії становили 7,8 млрд.

За інформацією Держслужби статистики, на кінець липня заборгованість населення з оплати послуг ЖКГ склала 55,8 млрд грн в порівнянні з 57,9 млрд грн у червні.

Нагадавши, масове скорочення субсидій в Україні, зростання тарифів на комуналку не перешкода.

Як повідомляла Politeka, тарифи на комуналку злетять, українцям назвали колосальні цифри: "за газ на 20% більше, за воду...".

Також Politeka писала, що нарахування субсидій по-новому, в Мінсоцполітики вже попередили.