Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про особливості навчального процесу в школах у новому навчальному році у зв'язку з пандемією китайського вірусу

Про це повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

"Після того коли підтверджено випадок з учнем, треба взяти цю дитину, надіти на нього маску, перевести його в інше приміщення, де він буде знаходитися. У класі потрібно провітрити приміщення, зробити дезінфекцію всіх поверхонь, яких стосувалася дитина, повідомити батькам", - пояснив Степанов.

Дитину та батьків відправляють додому на самоізоляцію, а сімейному лікарю повідомляють про їхню хворобу, каже міністр.

Сімейний лікар викликає мобільну бригаду, яка робить відповідний тест дитині, щоб підтвердити або спростувати хворобу. Якщо захворювання підтвердиться, то лікар-епідеміолог визначає в залежності від контактів цієї дитини, хто відправляється на самоізоляцію.

"Все це досить чітко визначено в алгоритмах», - сказав міністр.

Степанов зазначив, що в разі захворювання школяра "лікар-епідеміолог не буде відправляти на самоізоляцію всю школу і дітей, які не були в контакті з хворою дитиною".

"Так само відбувається, якщо, наприклад, захворів той чи інший вчитель: рішення про самоізоляцію будуть прийматися в залежності від його контактів. Це не означає, що вся школа йде на самоізоляцію", - сказав він.

З 1 вересня не відкрилися школи " червоної зони":

- міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області ; - міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області; - міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області; - місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

Зазначимо, експерти прогнозують, що епідемія китайського вірусу в Україні найближчим часом різко посилитися.

"В Україні триває наростання першої хвилі, і ми бачимо, що ситуація погіршується з кожним днем. І в найближчому майбутньому ми побачимо не по 2,5 тисячі випадків, а по 3,5 тисячі, 5 тисяч, навіть по 7. Ситуація буде посилюватися тим, що діти підуть в школу, все-таки дитяче населення є рушійною силою поширення гострих респіраторних захворювань, і це буде ускладнювати ситуацію", — заявив керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін.

Зазначимо, що за оптимістичним прогнозом заступника міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, вакцина проти COVID-19 для масового використання з'явиться в Україні в березні 2021 року.

А поки, станом на 31 серпня в Україні Китайський вірус в цілому виявили у 121 215 жителів країни (7 973 дітей). При цьому 2 557 осіб померли, а 57 114 осіб одужали.

Зараз хворіють 61 544 жителі України-тобто більше, ніж одужали за весь час пандемії.

Нагадавши, дитину можуть виключити зі школи за порушення карантину: де введені суворі обмеження.

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