У Києві п'яний водій на швидкості влетів у кафе з людьми
У центрі Києва на Бессарабській площі автомобіль влетів у літній майданчик кафе, де були відвідувачі.
Про це повідомляє ресурс "Київ Оперативний" у Facebook.
Моторошна аварія сталася в ніч на 1 вересня. Машина марки Volkswagen з номерами CB 5810 CA в'їхала в людей, які відпочивали в закладі.
В результаті ДТП постраждав один з відвідувачів. Його в терміновому порядку госпіталізували.
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За словами очевидців, водій автомобіля перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.
Долар зробить боляче гривні, НБУ оновив курс валют: чого чекати українцям
Курс валют в Україні 1 вересня здивує різким стрибком долара і євро, гривня буквально «скорчиться» від болю.
Так, торги на міжбанку почнуться з + 8,59 грн для долара. До середини минулого дня валюта підскочила на 9,17 грн, проте її вдалося трохи "втихомирити", передає Politeka.
Євро ж і далі буде в "вільному плаванні". Торги почнеться з нового стрибка в +16,16 гривні. Передбачається, що сьогодні валюта і далі буде набирати.
НБУ на 1 вересня прогнозує наступний курс валют:
100 доларів – 2756,18 гривні;
100 євро - 3289,5 гривні.
"Забули, як сюди потрапили": Зеленський влаштував рознос "слугам народу" і видав, що їх чекає
Володимир Зеленський жорстко пройшовся по деяких представників партії "Слуга народу", заявивши, що вони забули, як потрапили в політику
31 серпня президент виступив на з'їзді своєї партії «Слуга народу», який проходив напередодні виборів. В ході своєї промови глава держави висловився про тих членів партії, які за останній рік встигли потрапити в гучні скандали і очорнили ім'я політичної сили.
Так, Зеленський визнав, що в партії припускаються помилок, а деякі її члени взагалі «забули, як вони сюди потрапили і для чого».
"Це теж є. Вони-мікроби, бактерії у вашому здоровому організмі. Але, на щастя, їх дуже мало, і вони слабкі. Я впевнений, ми не помітимо їх на шляху до успіху. І їх ніколи не згадає історія, не згадає їхні імена", - безапеляційно висловився президент.
Нагадавши, Зеленський заговорив про завершення кар'єри президента: "Хочу спокійно ходити вулицями...".
Як повідомляла Politeka, Зеленський змусив уболівальників чекати початок матчу майже годину: президенту "дісталося" від фанатів.
Також Politeka писала, що відомий шоумен стане кандидатом на пост мера Одеси: "запропонував особисто Зеленський".