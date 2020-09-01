У Києві п'яний водій на швидкості влетів у кафе з людьми

У центрі Києва на Бессарабській площі автомобіль влетів у літній майданчик кафе, де були відвідувачі.

Про це повідомляє ресурс "Київ Оперативний" у Facebook.

Моторошна аварія сталася в ніч на 1 вересня. Машина марки Volkswagen з номерами CB 5810 CA в'їхала в людей, які відпочивали в закладі.

В результаті ДТП постраждав один з відвідувачів. Його в терміновому порядку госпіталізували.

Справжня карколомна аварія сталася у самому центрі міста - на Бессарабці водій #Volkswagen (#CB5810CA) влетів у літній... Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 31. August 2020

За словами очевидців, водій автомобіля перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Долар зробить боляче гривні, НБУ оновив курс валют: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 1 вересня здивує різким стрибком долара і євро, гривня буквально «скорчиться» від болю.

Так, торги на міжбанку почнуться з + 8,59 грн для долара. До середини минулого дня валюта підскочила на 9,17 грн, проте її вдалося трохи "втихомирити", передає Politeka.

Євро ж і далі буде в "вільному плаванні". Торги почнеться з нового стрибка в +16,16 гривні. Передбачається, що сьогодні валюта і далі буде набирати.

НБУ на 1 вересня прогнозує наступний курс валют:

100 доларів – 2756,18 гривні;

100 євро - 3289,5 гривні.

"Забули, як сюди потрапили": Зеленський влаштував рознос "слугам народу" і видав, що їх чекає

Володимир Зеленський жорстко пройшовся по деяких представників партії "Слуга народу", заявивши, що вони забули, як потрапили в політику

31 серпня президент виступив на з'їзді своєї партії «Слуга народу», який проходив напередодні виборів. В ході своєї промови глава держави висловився про тих членів партії, які за останній рік встигли потрапити в гучні скандали і очорнили ім'я політичної сили.

Так, Зеленський визнав, що в партії припускаються помилок, а деякі її члени взагалі «забули, як вони сюди потрапили і для чого».

"Це теж є. Вони-мікроби, бактерії у вашому здоровому організмі. Але, на щастя, їх дуже мало, і вони слабкі. Я впевнений, ми не помітимо їх на шляху до успіху. І їх ніколи не згадає історія, не згадає їхні імена", - безапеляційно висловився президент.

Нагадавши, Зеленський заговорив про завершення кар'єри президента: "Хочу спокійно ходити вулицями...".

Як повідомляла Politeka, Зеленський змусив уболівальників чекати початок матчу майже годину: президенту "дісталося" від фанатів.

Також Politeka писала, що відомий шоумен стане кандидатом на пост мера Одеси: "запропонував особисто Зеленський".