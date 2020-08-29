Відомий актор Чедвік Боузман не зміг побороти важку хворобу

Про це інформує Associated Press.

Так, артист, який отримав популярність після ролі Чорної Пантери, пішов з життя у віці 42 років.

За інформацією журналістів, Чедвік Боузман помер в Лос-Анджелесі в оточенні дружини і близьких.

Як відомо, зірка "Чорної пантери" останні чотири роки намагався боротися з раком товстої кишки, але хвороба виявилася сильнішою. Примітно, що до смерті Чедвіка Боузмана ніхто не знав про діагноз актора.

Варто відзначити, що 42-річний Чедвік Боузман зіграв ролі людей, важливих для історії чорношкірих американців: бейсболіста Джекі Робінсона і музиканта Джеймса Брауна.

А найбільшу популярність Чедвік Боузман отримав після того, як зіграв роль правителя вигаданої африканської країни Ваканди у фільмі Marvel "Чорна Пантера". Ця картина є однією з найкасовіших із серій картин про планету героїв Marvel.

Раніше ми розповідали, що Джон Траволта втратив красуню-дружину слідом за сином.

Як повідомив актор, його 57-річна дружина Келлі Престон "програла боротьбу з раком". Дружина зірки" Кримінального чтива " останні два роки боролася з онкологічним захворюванням.

Варто відзначити, що перша дружина Джона Траволти також померла від онкологічного захворювання. У 1977 році актор повинен був зіграти весілля з Дайаной Хайленд, але дівчина померла напередодні церемонії.

Вже через 11 років Джон Траволта зустрівся з Келлі Престон, яка народила акторові трьох дітей, і вже в 2009 році старший син Траволти Джетт помер після епілептичного нападу.

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