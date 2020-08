View this post on Instagram

У передостанній день літа... 30 серпня... ⠀ Плеяда зірок, які вже готові захопити наші серця, в очікуванні початку четвертого найтанцювальнішого сезону шоу @tanci1plus1 🎉 На нас чекає найзапекліше протистояння! ⠀ Фантастична команда «1+1 Production» готує для нас вражаюче шоу.✨ Перший ефір буде надзвичайно технологічним, адже відкриє сезон відомий на весь світ гурт Light Balance. Це неможливо пропустити! ⠀ Як гадаєте, кому дістанеться цей жаданий диско-кубок?😉 ⠀ #танціззірками2020