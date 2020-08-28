Українська балерина і суддя шоу "Танці з зірками" здивувала яскравим образом і розповіла про нове протистояння

Як передає Politeka.net, красуня показала свій новий сміливий наряд в короткому ролику на сторінці в "Instagram". Для особливої церемонії нагородження Катерина Кухар вибрала лискуче червоне плаття з пишними оборками на рукавах, поділ якого ледь прикрив її стегна. Такий фасон зробив акцент на струнких ногах танцівниці, образ красуні доповнили чорні туфельки. Катерина Кухар взяла в руки кубок у вигляді диско-кулі і спокусливо посувала стегнами на камеру.

"У передостанній день літа ... 30 Серпня... Плеяда зірок, які вже готові захопити наші серця, в очікуванні початку четвертого танцювального сезону шоу "Танці з зірками" нам належить запекле протистояння!",- зазначила зірка в описі. - "Фантастична команда" 1 + 1 Production " готує для нас вражаюче шоу.✨ Перший ефір буде надзвичайно технологічним, адже відкриє сезон відомий на весь світ гурт Light Balance. Це неможливо пропустити! Як думаєте, кому дістанеться цей жаданий диско-кубок?".

Користувачі соціальної мережі захопилися незвичайним вбранням Катерини і щедро обдарували її компліментами під відео:

"Кубок вам дуже личить😘";" Катерина, ви найкраща балерина в Україні"; "розкішна жінка"; "Ковбасить 🔥 🔥 🔥".

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