Колишня учасниця групи "ВІА Гра" Тетяна Котова розбурхала яскравим образом з кавуном

Знаменитість виклала сміливе фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net. На ньому Тетяна Котова вляглася на підлогу в одній лише сорочці, яку ще й відчинила на грудях. Добре помітно, що співачка не одягла під низ бюстгальтер, а можливо і трусики, адже зону бікіні вона прикрила уламком кавуна. Артистка дивиться в підлогу, дозволивши її розкішним волоссям вільно звисати на плече. До того ж, вона прийняла спокусливу позу, виставивши напоказ свої стрункі ноги і пружні стегна.

"Якби ми всі разом писали мені пісні, то яке було б продовження у нової «Половина»? "Коли мене ти цілуєш, так хочу розстаяти в твоїх руках. 💔 Коли ти ревнуєш -...",- поцікавилася виконавиця в описі.

Користувачі соцмережі захоплено оцінили зовнішній вигляд красуні в коментарях до фото:

"Апетитна яка! ❤ ️ "; "Коли ти ревнуєш я тану в твоїх очах🔥"; " Чарівна❤️❤️❤️"; " Тетяна красуня❤️❤️❤️";" Чудненько виглядаєш на фото!!! ️ ️ 👍 "; "Ніби кавунове насіння в зубах😉"; "Богиня !😍 Еталон краси!👍 😉 Мрія"; "Найсексуальніша крихітка".

Нагадаємо, спекотна блондинка з "ВІА Гри" без білизни показала, що ховає під піджаком.

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