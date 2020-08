View this post on Instagram

Сегодня в праздничном эфире @1plus1_ua будет музыкально и весело!! И премьера #Неадекват в красном платье @thecoat_official 💃🏼 До встречи в 20.30 ♥️ С Днём Независимости, Украина 🇺🇦 С Днем Незалежності , Україно 💙💛