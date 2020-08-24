Віра Брежнєва привітала українців з Днем Незалежності, покрасувавшися стрункими ніжками в розкішному вбранні

Незважаючи на те, що співачка вже давно живе і працює в Росії, вона не забула про українське свято і опублікувала пост з привітаннями в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Брежнєва поділилася відео, на якому вона ефектно позує на червоній доріжці. На ній оригінальне червоне плаття з розлітаючоюся спідницею і накидкою. Легка тканина красиво майорить на свіжому повітрі, коли співачка кружляє в своєму вбранні.

"Сьогодні у святковому ефірі буде музично і весело!! І прем'єра #Неадекват в червоній сукні. До зустрічі о 20.30 З Днем Незалежності, Україна", - підписала кадри зірка.

Її шанувальники бурхливо відреагували на новий пост. При цьому в коментарях з'явилися росіяни, незадоволені привітаннями співачки.

"Вчора у росіян було свято, щось Вас не чути було. Але чомусь майже всі концерти в Росії. Бажаю Вам, говорити і співати на мові", "просто пані хочу бути у Ваших ніг і цілувати їх в дорогих туфлях", "найкраще що приваблює чоловіче око це яскраві сукні", "дякую вам, Віра, за те, що не забуваєте Україну!", "Зі Святом Віра!!! Ви приголомшлива і чудова!", "Богиня краси і стилю", - пишуть люди.

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