Знаменита українська співачка Настя Каменських розбурхала образом, в якому виступатиме на концерті

Сьогодні вся Україна святкує День Незалежності. З цього приводу співачка вирішила представити кадри з концерту, в якому взяла участь, а також показати невеликий уривок зі свого виступу.

Так, всього годину тому співачка показала на фото стильний наряд – тісне біле плаття, що підкреслило її струнку і схудлу фігуру. Настя зробила яскравий макіяж і спеціально зав'язала волосся в акуратний пучок. Під неї позувала її танцювальна група, також одягнена в біле. Під новим кадром Настя розповіла, що спеціально до національного свята вона бере участь у концерті, про

братилася до фанатів Настя рідною мовою:

"Зі святому, Україно! 🇺 🇦 Ти неповторна! Така красива, талановита, квітуча і така сильна! Я люблю тебе, моя Україно 💙 З Днем Народження 💛 В самому серці Києва, я виконаю для вас свою неймовірно емоційну і чуттєву пісню 🤍 #ukraine #motherland #independenceday», - розповіла Настя під постом.

Фанати не могли залишитися байдужі, відзначивши не тільки вигляд Насті, але і її танцівниць, деяким здалося недоречним вибирати настільки відкриті наряди, інші ж просто привітали всіх зі святом:

«А без трусів в День Незалежності ніяк?«,» Настя, ви дуже красива, захоплююся вами«,» обожнюю цю пісню🔥«,» Ти звичайно Телиця конкретна«, " а можна було дівчаток виводити не в одних трусах,а спідниці їм одягнути? Виглядало б ефектно і дорого", «а де точно буде проходити концерт?", "А всі без масок (("Супер! Таким чином переможемо коронавірус!!!", "Королева ночі замість з Полякової".

Також до цього Настя в короткій сукні в дрібну квіточку і в самшевих чоботях брудно-бежевого відтінку прогулялася сонячними вулицями. Свій образ зірка доповнила в'язаною сумкою і ледь помітним макіяжем. Волосся співачка залишила розпущеним.

Однак далеко не зачіска привернула увагу фанатів. Користувачі мережі Instagram були здивовані вибором взуття зірки. На думку багатьох, чоботи в жарку погоду виглядали недоречно.

"Неділя сьогодні просто чарівна 🥰 так тепло, сонячно і такий класний настрій. У перервах між роботою над новим іспаномовним альбомом, вийшла з коханим на прогулянку - насолодиться останніми днями цього літа 😌 хочеться запам'ятати ці літні прогулянки і згадувати їх потім зимовими вечорами з посмішкою. Незважаючи ні на що, я вдячна цьому літу за те, що воно було. А попереду буде ще краще ☺️❤️", - пише Настя.

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