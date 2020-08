View this post on Instagram

Друзі! 🥰 Я запрошую вас завтра на святковий концерт “з Днем Народження, Україно”, який транслюватиметься на @kanalukraina ⠀ В самому серці Києва, я виконаю для вас свою неймовірно емоційну і чуттєву пісню 🤍 ⠀ До зустрічі в 20:00 🕗 ⠀ #святковешоу #каналукраїна #зднемнародженняукраїно