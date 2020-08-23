Відома модель Кім Лі, яку називають корейською версією Кардашьян, вразила чарівним виглядом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото зі зйомки для відомого журналу. Модель була одягнена в спокусливе боді леопардового забарвлення, яке обтягнуло її пишні соковиті форми. Груди Кім Лі так сильно випирали через тканину, що та готова була лопнути в будь-який момент. А ось внизу боді закінчилося спокусливими трусиками, через які визирало татуювання на інтимному місці.

Образ модель доповнила довгим хвостом, який надав шарму зйомці.

"Любов править світом", - підписала фото зірка.

Всього за півгодини її фото зібрало майже 2 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ця фотосесія така красива!", "Продовжуй сяяти красива дівчина», «ти занадто гаряча», «дивовижна», «гроші правлять любов'ю», «казково», «Прекрасна чудова королева», «ви зробите самі пам'ятні фотографії», «зосередьтеся на своїх татуюваннях», "ти завжди прям вогонь", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кім Лі позувала у вузькому топі і шортах. Дівчина стояла на доріжці біля дороги на тлі пальм. Кім без сорому показала свою підтягнуту фігуру, залишивши волосся розпущеним.

Нагадаємо, що Кім Лі в шаленому декольте показала своє найпотаємніше: "Вид зверху - найкращий!".

Як повідомляла Politeka, Кім Лі блиснула величезними формами в білизні на тонких бретельках: "Обпалююча".

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