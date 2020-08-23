Громадський діяч Андрій Пальчевський передрік українцям сумну долю в майбутньому, якщо зараз не діяти

Так, в ефірі програми "Зе Інтерв'юер" з Анатолієм Яцечком Андрій Пальчевський відверто розповів, що спонукало його йти в політику.

За словами лідера політсили "Перемога Пальчевського", сам би він ніколи не зайнявся політикою, - якби його не просили про це люди.

"У нас просто більше немає варіантів: або вона, ця політика, грохне нас, або кожен з нас щось спробує зробити", - влучно висловився громадський діяч.

Пальчевський впевнений, що "розмов" на сьогодні вистачить - пора діяти.

За словами Пальчевського, попередні президенти призвели до того, що Україна стала злиденною, назвавши причину, чому подібне відбувається.

"Я або виступлю і щось зроблю зараз (про що мені говорять люди: "досить розмов, давайте вже йдіть щось робіть"), або ми закінчимо виступ ось тут з вами... І через 20 років зрозуміємо, що від України залишилася вже не половина, а третина або чверть, тому що ці товариші при сьогоднішній владі... я маю на увазі президентів... абсолютні провали - країна злиденна і безперспективна. А чому? А тому що якість людей, яких ми обираємо, набагато нижче, ніж середня якість людини в країні", - пояснив свою позицію Пальчевський.

Раніше ми повідомляли, Пальчевський прокоментував інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про те, що місцеві вибори можуть не відбутися в жовтні цього року - нібито влада може їх скасувати через зростаючу кількість заражених китайським вірусом.

"Не обов'язково скасовувати вибори. Політологи знають, що голосувати будуть люди старшого покоління, молоді не підуть. Люди старшого покоління голосувати за чинну владу не будуть", - підкреслив він. - "Якщо у сьогоднішньої влади було б більш менш сильне, яскраве майбутнє, "зелена хвиля", так би мовити, мова про перенесення виборів взагалі не йшла б".

Нагадавши, Андрій Пальчевський закликав замислитися над наслідками отруєння Навального: "з такими речами не жартують".

Як повідомляла Politeka, Пальчевський пояснив, навіщо йде в політику і що буде з Україною через 20 років: "залишиться навіть не половина..."