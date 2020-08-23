44-річна російська балерина Анастасія Волочкова вразила нескромним виглядом поруч з чоловіком
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, зроблене під час відпочинку в Туреччині.
Так, Волочкова постала в мініатюрних джинсових шортиках і червоній сорочці, зав'язаній на животі. Балерина позувала поруч з турком, поклавши руку йому на плече. По всьому, Анастасія міцно вчепилася в чоловіка, нахвалюючи його увагу і кулінарний талант.
При цьому на столі перед Волочковою стоять страви з купою зелені. Варто відзначити, в той час, як турок постав на фото в захисній масці, Анастасія вирішила показати своє обличчя без неї.
У підписі артистка розповіла, хто цей чоловік і чому їй "так приємно":
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"Так приємно, що менеджмент готелю приділяє увагу важливості для мене легкого харчування і наявності в моєму раціоні мого улюбленого з часів балетного училища відвареного шпинату і безлічі салатного листя.🥬 Ібрагім - головна тут людина по ресторанному сервісу. Так приємно, що він особисто піклується про те, щоб на обід і на вечерю я не була обділена шпинатиком з тертим сиром.🙏 🥬 У Туреччині так все смачно! Але оскільки я ще з дитинства піклуючись про стрункість тіла, навчилася їсти вприглядку, то те, що ви бачите в моїх зелених тарілках мені дійсно смачно!🙏 🥬 Ібрагім! Ти зірка 🙏 👍 "
Раніше ми повідомляли, Волочкова виставила фото в рожевому бікіні. Зірка забралася на диван з ногами, вставши на коліна і вигнувши спину.
"Моя хатина на пляжі", - похвалилася балерина шикарним відпочинком.
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