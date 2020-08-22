Легендарна українська виконавиця й учасниця дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха похвалилася розкішною фігурою мокрому топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"А можна так, щоб наступний місяць був Липень?» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Смеюха демонструє розкішну фігуру, яку одягнула в крихітний купальнику. На задньому тлі видніється блакитне море. Шанувальники красуні буквально "засипали" її компліментами.

«Можна все, якщо є гроші!», «Ви чудово виглядаєте🌹 🌹 🌹. Володієте чарівними формами», «Вікусік ти принадність!😍 «, «Фігура просто бомба!💥 «, «Неймовірно красива жінка», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українська співачка, солістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха показала, як веселиться на відпочинку в компанії чоловіка.

Як відомо, не так давно Вікторія заявляла, що зараз самотня і не страждає з цього приводу. Також зірка відзначала критерії, за якими чоловік може виявитися її коханим. Співачка зазначила, що надійність, вірність і спокій - головне в її відносинах в майбутньому.

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