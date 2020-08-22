Громадський діяч Андрій Пальчевський обурився тим, що команда президента Володимира Зеленського не може вирішити мовне питання

Як повідомляє Politeka.net, в ефірі телеканалу "112 Україна" він прокоментував скандал з Максимом Ткачуком, якого не пустили на "Дитяче Євробачення 2020" через російськомовну пісню.

"Багато армій співали пісні противника його мовою. Фіни під час російсько-фінської війни співали "Катюшу", і нічого, нікого не розстрілювали. Коли 12-річна дитина заспівала" Смуглянку", яку співали мільйони українців, і раптом її не випускають з цього приводу - це ж ганьба. Куди ми йдемо? Нам президент Зеленський, нова влада обіцяла мультикультурну країну, де співіснують мови, релігії. Дійшло до того, що Курбан-Байрам вирішили оголосити державним святом, а "Смуглянку молдаванку" давайте засунемо подалі?",- обурився Андрій Пальчевський.

Він нагадав, що чинний президент Володимир Зеленський теж виступав і побудував всю свою кар'єру російською мовою. Громадський діяч підкреслив, що культурні традиції існують незалежно від політичного режиму:

"Хочеться сказати, А ви в своїх концертах якою мовою співали-танцювали? І домоглися перемоги, використовуючи яку мову-російську. Російська - це ж не "путінська" мова, вона ж не належить Володимиру Путіну, який на думку деяких є втіленням агресії. Не подобається вам - не слухайте. Так треба заборонити німецьку мову через Гітлера, італійську - Мусоліні, іспанську - Франко, французьку - Віші? Що це за дурниці? Ми очікували, що буде мудрий підхід до таких речей, і люди скажуть: "Смуглянка молдаванка" - улюблений народом, мільйони разів виконаний витвір мистецтва. І улюбленим актором Биковим, пам'ятник якому стоїть на схилі Дніпра, недалеко від пам'ятника Голодомору".

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