Актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна показала екстремальні рухи на пілоні

Як передає Politeka.net, вона прославилася своєю прекрасною фізичною формою, яку регулярно демонструє на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". На цей раз красуня виклала відео своїх тренувань в залі (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

Катерина Нікітіна повернулася до танців на пілоні і поступово відновлює колишню форму. У ролику вона впевнено обертається навколо жердини, виконуючи дуже складні, але видовищні рухи: зависає вниз головою, розвигає ноги в шпагаті, паморочиться на одній руці. Окремо варто відзначити наряд дівчини, для тренування вона одягла чорний обтягуючий костюм, який підкреслив її груди і сідниці.

В описі Катерина Нікітіна поділилася своїми враженнями від занять:

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"Закохалася в цей трек...❤️
«...Вона
Трофей твого завтра-назавжди
Вона
Переможена і солодко відкривати
Вона
З народженням місяця прийшла сюди
Вона
Повірила іншим, а не в себе...»
Так, не все ідеально... 😅
Я починаю згадувати".

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#poledance 🐒 ...................... Влюбилась в этот трек...❤️ ...................... «...Она Трофей твоего завтра-навсегда Она Побеждена и сладко открывать Она С рождением Луны пришла сюда Она Поверила другим, а не в себя...» ...................... Да, не все идеально... 😅 Я начинаю вспоминать #polesport 🙈 .......................... Как вам трек?) Знаете откуда он )? .. #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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Користувачі соціальної мережі оцінили талант актриси і залишили їй багато позитивних відгуків в коментарях:

"На тебе можна дивитися під будь-яку музику і навіть в тиші"; "як чуттєво 🔥"; "до речі забув сказати що ти дуже красиво танцюєш, з таким умінням ти всіх суперниць обійдеш!!!"; "Я в шоці"; "це карколомно!!!👏 😍 🔥 "; "Кайф😊 🙏"; "Це стриптиз?". 

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