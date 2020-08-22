Актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна показала екстремальні рухи на пілоні

Як передає Politeka.net, вона прославилася своєю прекрасною фізичною формою, яку регулярно демонструє на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". На цей раз красуня виклала відео своїх тренувань в залі (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

Катерина Нікітіна повернулася до танців на пілоні і поступово відновлює колишню форму. У ролику вона впевнено обертається навколо жердини, виконуючи дуже складні, але видовищні рухи: зависає вниз головою, розвигає ноги в шпагаті, паморочиться на одній руці. Окремо варто відзначити наряд дівчини, для тренування вона одягла чорний обтягуючий костюм, який підкреслив її груди і сідниці.

В описі Катерина Нікітіна поділилася своїми враженнями від занять:

"Закохалася в цей трек...❤️

«...Вона

Трофей твого завтра-назавжди

Вона

Переможена і солодко відкривати

Вона

З народженням місяця прийшла сюди

Вона

Повірила іншим, а не в себе...»

Так, не все ідеально... 😅

Я починаю згадувати".

Користувачі соціальної мережі оцінили талант актриси і залишили їй багато позитивних відгуків в коментарях:

"На тебе можна дивитися під будь-яку музику і навіть в тиші"; "як чуттєво 🔥"; "до речі забув сказати що ти дуже красиво танцюєш, з таким умінням ти всіх суперниць обійдеш!!!"; "Я в шоці"; "це карколомно!!!👏 😍 🔥 "; "Кайф😊 🙏"; "Це стриптиз?".

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