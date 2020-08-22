Курс долара в Україні зміниться наступного тижня

Свій прогноз озвучив фінансовий аналітик Вадим Іосуб у коментарі "Обозревателю".

За словами експерта, американська валюта піде вгору в порівнянні з минулим тижнем і зупинитися на позначці в 27,6 грн/$.

"Настільки незначна і різноспрямована зміна курсу долара за тиждень свідчить про те, що Долар по відношенню до гривні намацав тимчасову рівновагу поблизу поточних значень, і ще якийсь час може незначно коливатися навколо нинішніх рівнів", - прогнозує аналітик.

Варто відзначити, що минулого тижня Американський долар можна було купити за 27,3 гривні.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив упевненість в тому, що до кінця 2020 року курс долара в Україні буде коливатися в районі 27-28 гривень.

За його словами, вартість валюти Не і не вийде за межі 29 гривень, незважаючи на те, що в бюджеті 2020 прогноз по курсу змінили на 29,5 грн/дол.

Також ми повідомляли, що українців чекають зміни щодо кредитних лімітів на банківських картках

Як повідомляє прес-служба НБУ, з 1 вересня банки повинні будуть заздалегідь інформувати клієнтів про кредитні ліміти або зміни в них, а також вказувати ліміт окремо від власних коштів клієнта.

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