Відомий виконавець Михайло Хома, якого всі знають під псевдонімом DZIDZIO, приємно здивував українців

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, виконавець виконав Національний Гімн України з Молодіжним Симфонічним оркестром і захопив цим вчинком соціальні мережі.

"Для мене велика честь виконувати гімн України! Я вкладаю в це безмежну любов до своєї держави, щоб надихати українців у всьому світі на перемогу! Слава Україні!"- йдеться у підписі до опублікованого ролика.

Українці миттєво відреагували на публікацію і похвалили DZIDZIO за професійний потужний вокал і за таке виконання національного гімну.

"Краще виконання Гімну України. Заграв новими яскравими фарбами. Респект Михайлу!", "Ось такий гімн треба включати в Україні, я за те, що б ось це був оригінальний гімн України. Молодець. Мені дуже сподобалося", " Аж мурашки по шкірі... Ти просто мега!", "До глибини душі...", "Молодець. Виконання на найвищому рівні", "Сподіваюся цей гімн тепер буде грати скрізь, а то Старий якийсь сумний прям сильно"," слухаєш і розпирає гордість, що ти українець", - написали українці в коментарях.

Раніше ми розповідали, як молода дружина відомого українського артиста Михайла Хоми похвалилася своїм відпочинком.

Зокрема, співачка SLAVIA показала засмагле тіло в купальнику, а спекотне фото було зроблено на борту яхти.

У розпал пандемії, коли більшість зарубіжних курортів виявилися недоступні для українців, співачка вирішила відпочити вдома. Так, Ярослава Притула-Хома (справжнє ім'я артистки) насолоджується літнім сонцем у Києві, плаваючи на катері по Дніпру.

Нагадавши, фігуриста дружина DZIDZIO купальнику виставила всі свої принади напоказ

Також Politeka писала, що дружина DZIDZIO виставила на загальний огляд своє шикарне тіло

А ще Politeka писала, що DZIDZIO показав, як виглядав задовго до популярності