Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів, як мер може зупинити корупцію в Києві

Він поділився своїми спостереженнями з різних районів і дав пораду керівництву столиці в ефірі програми "Великий вечір" на телеканалі "NewsOne" (щоб подивитися, скрольте до кінця).

"Немає ніякої заумы. Заума одна-менше кради, більше думай про людей. І не живи в центрі, живи на районі-тоді ти розумієш, що відбувається. Коли купівельна спроможність всього будинку" на районі "дорівнює одній квартирі на Печерську", - підкреслив Андрій Пальчевський.

Як заявив громадський діяч, він вже встиг пожити, поспілкуватися з людьми на Дарниці і на Лісовому масиві. Однією з головних проблем він вважає брак хороших будинків для киян:

"Мене здивувало, що в нашому місті немає програми будівництва муніципального житла, куди можна було б цих людей перемістити. Як немає грошей, якщо два мільярди доларів виділяється. Я також подивився, яка кількість дитячих садків-це взагалі не витримує ніякої критики", - обурився Пальчевський.

За словами громадського діяча, у мера, яким зараз є Віталій Кличко, є всі повноваження для боротьби з крадіжкою. Він навіть розповів, що потрібно робити щоранку, щоб підлеглі не дерибанили бюджет:

"Я займався в спортивному інтернаті на вулиці Кіото, коли був пацаном. Район сам по собі спланований на рідкість добре-широкі вулиці, зручні. Будинки, які стоять, до чортової матері вже потрібно замінити гуманними будівлями. Але для цього потрібно створити муніципальний резерв. А як же ти його створиш, якщо всі гроші з бюджету крадуться, 25%-30%. Так роботу дуже просто треба починати меру щоранку - з прокурора, і попріжімать всі департаменти".

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