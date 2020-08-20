Відома модель Ірина Шейк здивувала зовнішністю влітку
Зірка регулярно публікує у своєму Instagram фото робочих фотосесій, пише Politeka.net. Відомо, що красуня дуже популярна, тому багато брендів бажають з нею співпрацювати.
Цього разу знаменитість опублікувала новий кадр, зроблений під час професійної зйомки. Ірина трохи здивувала зовнішнім виглядом, адже постала у теплому светрі. Наряд був незвичним - його рукава розділилися на кілька частин, і з них показувалися оголені руки Шейк.
Крім того, светр анітрохи не підкреслив ідеальних форм красуні, що трохи засмучувало, адже фігура у знаменитості - неймовірна.
Правда, можна було вдосталь помилуватися одними з достоїнств знаменитості - стрункими ніжками.
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Шейк присіла навпочіпки розставивши ноги в чорних ботфортах. При цьому погляд моделі був пильним.
Волосся зірка забрала у високий довгий хвіст, що і стало відмінним завершенням такого цікавого образу.
"Я так добре пам'ятаю, як під час кастингу на мене дивився Ріккардо. Він курив, і здавалося, що я знаю його десятиліттями. Особливість Ріккардо в тому, що він любить різні жіночі тіла і форми, і він знає, у що їх одягати. Він народився в сім'ї з вісьмома сестрами, і він дуже любить жінок. Це особливе", - написала Ірина Шейк.
У пості йдеться про Ріккардо Тіші - голову лондонського модного будинку бренду одягу "Burberry".
За годину пост зібрав понад 70 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі відзначили, що їм дуже подобається не тільки модель, але і її светр.
"Вау, яка зухвала", - написав один з фанатів.
Нагадаємо, що Ірина Шейк знайшла несподівану заміну Куперу, фото з красенем облетіли мережу: "виявився відомим...".
Також Politeka писала, що Ірина Шейк показала, як виглядала 20 років тому: "Ех, були часи".