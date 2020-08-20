Відома модель Ірина Шейк здивувала зовнішністю влітку

Зірка регулярно публікує у своєму Instagram фото робочих фотосесій, пише Politeka.net. Відомо, що красуня дуже популярна, тому багато брендів бажають з нею співпрацювати.

Цього разу знаменитість опублікувала новий кадр, зроблений під час професійної зйомки. Ірина трохи здивувала зовнішнім виглядом, адже постала у теплому светрі. Наряд був незвичним - його рукава розділилися на кілька частин, і з них показувалися оголені руки Шейк.

Крім того, светр анітрохи не підкреслив ідеальних форм красуні, що трохи засмучувало, адже фігура у знаменитості - неймовірна.

Правда, можна було вдосталь помилуватися одними з достоїнств знаменитості - стрункими ніжками.

Шейк присіла навпочіпки розставивши ноги в чорних ботфортах. При цьому погляд моделі був пильним.

Волосся зірка забрала у високий довгий хвіст, що і стало відмінним завершенням такого цікавого образу.

"Я так добре пам'ятаю, як під час кастингу на мене дивився Ріккардо. Він курив, і здавалося, що я знаю його десятиліттями. Особливість Ріккардо в тому, що він любить різні жіночі тіла і форми, і він знає, у що їх одягати. Він народився в сім'ї з вісьмома сестрами, і він дуже любить жінок. Це особливе", - написала Ірина Шейк.

У пості йдеться про Ріккардо Тіші - голову лондонського модного будинку бренду одягу "Burberry".

За годину пост зібрав понад 70 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі відзначили, що їм дуже подобається не тільки модель, але і її светр.

"Вау, яка зухвала", - написав один з фанатів.

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