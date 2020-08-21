Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, засвітила свій неосяжний бюст у всій красі

Як передає Politeka.net, в Instagram зірки з'явилося фото і відео зі зйомок. Красуня опублікувала красиве фото в червоному мініатюрному купальнику і червоній сіточці, якою вона закрила плечі. Дівчина стиснула свій бюст шостого розміру руками, щоб він здавався особливо великим.

Також Омович поділилася кумедним відео, на якому показала, як вона одягала сіточку. Виявилося, що наряд виявився занадто тісним. Красуня ледь змогла натягнути його на свою голову. Варто відзначити, що в процесі того, як модель грайливо натягувала на себе сітку, її бюст вивалився з купальника. Хоч красуня і намагалася закрити його сердечком, інтимна частина тіла засвітилася на відео у всій красі.

"В Instagram/в реалі. Вам що більше до душі? Хоча я і так знаю відповідь. Придумайте смішний підпис до відео і автора найкращого комента я виставлю в сторіс. P. S. дівчатка з великою головою мене зрозуміють", - підписала Омович пост.

За годину пост Омович зібрав понад 7 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Люблю твоїх близнючок", "Привіт, реальне життя","О Боже, така мила на другому", "О, дівчинка, ти така красива і мила, ти мені так подобаєшся, я не знаю, як це пояснити","дуже приваблива","коли збільшення грудей тебе не зупинило","все заради краси", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Омович у вузькому топі вимазала себе морозивом:"брудне дівчисько".

А ще Politeka писала, що Альона Омович відчинила кофту, вразивши шостим розміром:"апетитні".

Також Politeka повідомляла, що Омович ледь вмістила шостий розмір в крихітний купальник:"Боже, лялечка".