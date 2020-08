View this post on Instagram

У нашої чарівної нареченої @alinagordienko днями відбувся просто неймовірний дівич-вечір на яхті😍⛵ Якщо прощатися з холостим життям - то тільки красиво! #жіночийквартал #женскийквартал #квартал95 #kvartal95