Аліна Гордієнко, Анастасія Оруджова, Олександра Машлятіна та інші зірки "Квартал 95" похвалилися відпочинком

На першому фото Аліна сіла на яхті, показуючи себе в білій мереживній сукні, а зверху можна побачити блузку. Красуня закрила очі від задоволення, а руки підняла вгору. На другому кадрі вже були й інші красуні "кварталу". Дівчата сиділи за столом і відпочивали. На наступному фото Аліна здалася з Олександрою і Анастасією. Дівчата сміялися і позували на краю судна. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У нашої чудової нареченої Аліни Гордієнко днями стався дівич-вечір на яхті. Якщо прощатися з холостим життям - то тільки красиво", - написано під фото.

Фанати поставили понад 600 лайків і написали коментарі:

"Відмінна яхта, відмінний Каякінг", "бажаю гарного настрою".

Раніше ми повідомляли, що відома українська гімнастка Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала ефектний номер на радість фанатів.

Красуня позувала в чорному купальнику біля басейну. Нікітіна стала спочатку на руки, підняла ноги вгору, а після цього стрибнула через спину в басейн. Відео було зроблено в сповільненій зйомці і фанати змогли оцінити майстерність Катерини.

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