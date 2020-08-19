Громадський діяч Андрій Пальчевський пояснив, як потрібно поводитися президенту Володимиру Зеленському

Він висловив свою думку в ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112 Україна", повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

"Я рекомендую всім президентам України перейти від якихось дурних титулів відразу до "Його Величності", тому що вони все вирішують, будь-яке питання. Я проти президентства взагалі, наші діти повинні вирости, коли президентів не буде. У нас повинен бути двопалатний парламент, керівник економічного блоку. Все вистачить, погралися. Всі штанги збили вже цими президентами, всіх на султанів перетворили, тому титул "його величність" підходить будь-якому з них", - підкреслив Андрій Пальчевський.

Він також прокоментував скандал з 12-річним Максимом Ткачуком, якому заборонили брати участь у відборі на "Дитяче Євробачення" після виступу з піснею "Смуглянка" в костюмі радянського солдата. На думку громадського діяча, главі держави потрібно взяти ситуацію під свій контроль.

"Чи зобов'язаний президент з етичної точки в такі конфлікти встрявати? Відповідь: зобов'язаний стовідсотково. Тому що президент України повинен передати процвітаючу країну наступному поколінню-не президенту, як у нас, а народу в доброму здоров'ї економічному, політичному, а найголовніше - моральному. Без моралі нічого не може бути", - заявив Пальчевський. - "А якщо президенти засовують язики при такого роду суспільствах - починається розкол. Тому президенти зобов'язані, якщо не хочуть особисто виступати, у них повинні бути моральні авторитети".

Громадський діяч додав, що Володимир Зеленський не виправдовує своїх очікувань щодо об'єднання українців, поки зберігає мовчання. На його думку, чинний президент може повторити шлях свого попередника Петра Порошенка.

"Ми на Зеленського дивилися, хоч він і не найбільших розмірів, як на людину, яка може зібрати Україну. І тому виступ в стилі: нехай розквітають сто шкіл, нехай розквітають сто кольорів - повинні бути. Ясна річ, що без наших базових речей: любові до свободи, незалежності, самостійності в хорошому сенсі цього слова Ми теж не можемо, але у президента має бути святий обов'язок", - вважає Андрій Пальчевський. - "Замість цього ми чуємо від будь-якого з них все, що завгодно, крім базових речей. А потім, коли вони хочуть переобратися, замість того, щоб розповісти, наскільки добре стала жити Україна, ось вам, будь ласка: мова, армія, віра. А піде наступний президент по тій же стежці, що він напише? Я вам скажу: те ж буде мова, армія і віра".

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