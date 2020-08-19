Стало відомо про нові виплати для українців

Так, премії очікують солдатів і офіцерів, які цього року отримали бойові поранення при захисті територіальної цілісності та незалежності України.

Про це повідомляє Служба зі зв'язків з громадськістю командування СВ ЗС України.

Уточнюється, що військовослужбовцям, які під час виконання бойових завдань в районі проведення операції Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей отримали бойові поранення різного ступеня тяжкості, виплатять грошові винагороди в розмірі від 1 до 4 тис.грн.

Зазначимо, така звістка обурила багатьох українців.

"Премії? За поранення?", "Я б назвала це компенсаціями, а не преміями", "відразу і не придумаєш, на що стільки бабла можна витратити", «справжнісінька неповага», «особливо суми вражають... а як визначатимуть кому 1 а кому цілих 4 тис грн...", "Це якийсь тролінг", "це ж знущання", "плювок в обличчя, а не премія", "тим, хто ризикував своїм життям, рятуючи Україну - премію в 1 - 4000 гривень, тим, хто ризикує життям України, паразитуючи на ній - по 300 - 500 тисяч", - пишуть в мережі.

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