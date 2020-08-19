Долар різко обвалиться, НБУ показав нові цифри: що буде з курсом валют

Курс валют в Україні 19 серпня спровокує паніку, долар буквально «кинуть на розтерзання» гривні.

Так, спочатку торгів долар втратить відразу кілька позицій: -7,64 гривні. До середини минулого дня Долар опустили ще більше, до 2722,75 гривні, проте він почав потихеньку підніматися.

Євро скористається моментом і набере максимум позицій: +12,32 гривні.

Курс валют від НБУ на 19 серпня виглядає наступним чином:

100 доларів — 2722,97 гривні;

100 євро - 3249,73 гривні.

Лукашенко терміново зв'язався з Путіним, армію привели в бойову готовність: "треба було раніше нам…»

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, терміново здзвонився з російським президентом Володимиром Путіним.

Як повідомляють білоруські ЗМІ, про це сам Лукашенко розповів під час наради з Радою безпеки країни. За його словами, він провів чергову розмову з Путіним, після чого привів Бойові війська на західних кордонах країни в повну бойову готовність. Лукашенко заявив, що таким чином реагує на дії західних країн.

За словами політика, багато з співгромадян розцінили цей крок як нагнітання обстановки, але особисто він так не вважає.

Навчання в школах з 1 вересня, Ляшко зробив важливу заяву: "дамо вчителям щиток, який..."

З першого вересня навчання в школах буде виглядати наступним чином.

"Помаранчева" зона:

Вчителів зобов'яжуть носити спеціальний захисний щиток. Він буде прозорим і дозволить передавати емоції.

"Зелена" зона:

Школам в даних регіонах вимога зі щитком діяти не буде. Проте, рекомендується використовувати засоби індивідуального захисту (антисептик)

"Червона" зона:

Школи, які знаходяться в регіонах зі складною епідеміологічною ситуацією, працювати не будуть. Школярі будуть переведені на онлайн-навчання, яке діятиме весь період посиленого карантину.

Водночас Ляшко розповів, що загальним правилом до всіх шкіл буде вимірювання температури. Вчителів та учнів, у яких температура буде вище 37,2 градуса, не пускатимуть в освітній заклад.

Нагадаємо, що головний санлікар Ляшка ошелешив заявою про скасування місцевих виборів:»50% території...".

Як повідомляла Politeka, батьків попередили про додаткові витрати в навчальному році: на що потрібно розщедритися.

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