Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася фігурою в облягаючій сукні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Для мене велике щастя бути творчою людиною.🙏 🩰 Не боятися експериментувати й здійснювати новаторські проєкти. В яких тільки амплуа я себе не проявила😊 в амплуа балерини, драматичної актриси, актриси кіно, ведучої заходів, мною записані 17 авторських пісень, освоїла я й ази фігурного катання, беручи участь у двох сезонах "Льодовикового періоду", освоїти мені вдалося основи повітряної гімнастики в цирку для мого спектаклю "Балерина в Задзеркаллі цирку». Мною написані дві книги" Історія російської балерини "і"Плата за успіх". Я ще, мабуть, "хрестиком вишивати вмію»😂", - йдеться в повідомленні.
Водночас Волочкова розповіла, що зараз ще працює над кількома «цікавими та неординарними проєктами», про які планує розповісти найближчим часом.
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Уточнимо, що шанувальники Волочкової не змогли що-небудь сказати, оскільки балерина закрила можливість що-небудь говорити про свої знімки через надмірний хейт.
До цього ми розповідали, що балерина Анастасія Волочкова спантеличила виглядом не тренуванні в старому костюмі.
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