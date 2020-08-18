Популярна українська співачка Даша Астаф'єва блиснула розкішною фігурою під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Як відпочинок змінює людей..." - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Астаф'єва позує в наряді з декольте, демонструючи значну фігуру у всій красі.

На іншому знімку Астаф'єва вирішила постати перед камерою в пікантному купальнику, який оголював її значні принади. Доповнювали обидва знімки ефектний фільтр Інсти, а також красивий капелюх й зачіска знаменитості.

При цьому шанувальників красуня вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, викинувши гарячі кадри у себе в Сторіс.

До цього ми розповідали, що 35-річна українська модель і співачка Даша Астаф'єва не на жарт розбурхала публіку гарячою фотосесією.

Зірка опублікувала свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в сірому брючному костюмі й з зачіскою "а-ля 30-е".

Астаф'єва на одному з кадрів безсоромно розставила ноги й розстебнула піджак, блиснувши пишним бюстом. Більш того, співачка відкрила рот, засунувши туди пальці. В руках красуня тримала альбом з чорно-білими знімками, на яких були відображені напівголі дівчата.

Нагадавши, Астаф'єва влаштувала спекотну прогулянку в київському метро

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