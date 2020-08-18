Популярна українська співачка Даша Астаф'єва блиснула розкішною фігурою під час відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Як відпочинок змінює людей..." - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Астаф'єва позує в наряді з декольте, демонструючи значну фігуру у всій красі.
Мер'єм Узерлі з "Величного століття "спокусила шикарним видом на фотосесії: «Оце погляд!»
Російська Кардашьян в чорних мереживах побешкетувала посеред вулиці: "Що цей язик робить?"
Намоклий Кіркоров в плавках влаштував переполох в Туреччині, відео облетіло мережу: "Тільки клізму не робіть"
Українським пенсіонерам накинули непогану надбавку до виплат, озвучені терміни: "вже з 1-го..."
На іншому знімку Астаф'єва вирішила постати перед камерою в пікантному купальнику, який оголював її значні принади. Доповнювали обидва знімки ефектний фільтр Інсти, а також красивий капелюх й зачіска знаменитості.
При цьому шанувальників красуня вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, викинувши гарячі кадри у себе в Сторіс.
До цього ми розповідали, що 35-річна українська модель і співачка Даша Астаф'єва не на жарт розбурхала публіку гарячою фотосесією.
Зірка опублікувала свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в сірому брючному костюмі й з зачіскою "а-ля 30-е".
Астаф'єва на одному з кадрів безсоромно розставила ноги й розстебнула піджак, блиснувши пишним бюстом. Більш того, співачка відкрила рот, засунувши туди пальці. В руках красуня тримала альбом з чорно-білими знімками, на яких були відображені напівголі дівчата.
Нагадавши, Астаф'єва влаштувала спекотну прогулянку в київському метро
Як повідомляла Politeka, Роздягнена Астаф'єва в блискітках показала груди
Також Politeka писала, що Астаф'єва ледь не спокусила чоловіка під час танцю.