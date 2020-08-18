Модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, підкорила образом біля басейну

Модель прославилася в Instagram завдяки своїй схожості з Кайлі Дженнер і її сестрою Кім. При цьому пишногруда дівчина з темним волоссям стала популярна досить швидко, а її відносини з репером, з яким також зустрічалася і сама Кайлі, лише допомогли їй в цьому.

Довгий час Демі намагалася схуднути, щоб домогтися модельних параметрів, проте ще в підлітковому віці заробила серйозний розлад харчової поведінки і тепер ретельно стежить за раціоном. Засмагла Роуз прийняла себе і почала показувати фігуру, більш її не приховуючи.

Тепер в її профілі досить багато пікантних знімків в одній білизні. Цього разу Демі підкреслила достоїнства синім бікіні біля басейну і потримала Водний пістолет в руках. Надати бунтарського вигляду своєму образу їй допоміг Водний пістолет під колір бікіні:

"Ти такий милий і дуже сексуальний", "Люблю тебе", "Солодка дівчинка" « "Так чертовски жарко🔥🔥🔥🌶🌶🔥🔥🔥», Ти така мила», «Люблю тебе xxxxx😘 👄 👅 💋 💞», «ти дієш так сексуально і гаряче», «UFF que Lengüita hermosa😍 😍 😍», «о так, дитинко, Не зупиняйся, не зупиняйся", " мені дуже сумно, демі, у тебе прихована Дружба на Facebook. Відкрий доступ!",- пишуть фанати.

Також на спеціальній фан-сторінці в соціальній мережі Instagram з'явився жаркий кадр, на якому Демі посвітила досить значних розмірів формами, одягненими в тонкий купальник. Пікантності образу додало те, що на грудях самої Демі красувалися сердечка, а між ніг дівчина розмістила велику чашу з солодкими ягодами.

Підігнувши ноги під себе, Демі вип'ятила форми вперед і схилила голову, дивлячись на чашу. Тим самим дівчина надала своєму літньому образу ще більшої спокусливості, що відразу ж помітили фанати:

«Ти знаєш мене, спрагу ще одного дня», «Так гаряче», «Солодка дівчинка🌷😘🌹🌹🌹😘😊😊», «сексуально Виглядаєш,» «Вау, як багато ягідок 😍😍🔥🔥👑💘💯», «Красиво ⚘⚘⚘⚘», «Виглядає дуже красиво ⚘⚘⚘⚘⚘», «Люблю ці форми, просто розкішні», «Tu me manques chére amie 💘🌷🌷😘💋💋👍», «Приємно уууууу», «Супер гаряче, ніби сама з ягідок🔥🔥😍😍», «Привіт, мила😍😍 улюблена», - пишуть фанати.

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

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