В Україні завершилася додаткова сесія ЗНО-2020

Як повідомили в Міністерстві освіти, у додатковій сесії взяли участь 7520 осіб. Це приблизно 2% від усієї кількості учасників ЗНО цього року. Зазначається, що найбільше додаткових сесій проводилося з української мови та літератури, математики та історії України.

Нагадаємо, що додаткова сесія ЗНО проводиться для тих дітей, які не змогли взяти участь в основній сесії з поважної причини. Це може бути хвороба, стихійне лихо, крадіжка документів, смерть родича або непередбачені обставини на пункті ЗНО.

Цього року у додатковій сесії з української мови взяли участь 2892 особи, з математики – 1333 особи, та ще 1165 абітурієнтів писали іспит з історії України. Цікаво, що додаткову сесію для іспанської та французької мови організовували всього для трьох осіб.

Додамо, що результати тестування додаткової сесії були оприлюднені 14 серпня.

Тим часом, у Львові нагородили випускників, які отримали найвищі бали із ЗНО. Відомо, що 25 львівських випускників отримали 200 балів із ЗНО, а 8 випускників – по 400 балів. Дітям вручили премії в розмірі 5-10 тисяч гривень.

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