Міністерство освіти і науки підготувало проміжний рейтинг абітурієнтів ЗНО-2020

Опубліковано проміжний рейтинг абітурієнтів, які цього року беруть участь у широкому конкурсі на молодшого бакалавра, бакалавра, а також магістра на основі бакалавра за спеціальностями «Право» та «міжнародне право».

У розміщених гугл-документах кожен абітурієнт може побачити всі заяви, подані на широкий конкурс, і відстежити своє місце в загальнодержавному рейтингу за обраними спеціальностями. А також оцінити шанси потрапляння на місця державного замовлення.

Ці дані публікуються двічі - в середині і в кінці періоду подачі заяв.

Фінальний рейтинг буде опублікований 22 серпня, після завершення прийому заяв.

Таким чином починаючи саме з цієї дати молоді люди зможуть трохи перевести дух і розслабитися вперше за багато місяців.

Нагадаємо, 14 серпня учасники додаткової сесії ЗНО отримали результати тестування.

"На інформаційних сторінках учасників розміщені результати додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів. Учасники додаткової сесії мають можливість сформувати та роздрукувати інформаційну картку, яка є додатком до сертифікату ЗНО", - повідомили в УЦОЯО.

Зазначимо, зарахування абітурієнтів на бюджет триватиме до 5 вересня.

При цьому до 15 Вересня здійснюватиметься переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів абітурієнтів, зарахованих на контракт.

Зарахування абітурієнтів на контракт завершиться 30 Вересня.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін перекладає відповідальність за вибір форми навчання на ректорів університетів.

Також прем'єр-міністр рекомендує розпочати навчальний рік у різні дати:

* з 1 вересня – студенти 2-4 курсів;

* з 7 по 15 вересня – першокурсники;

* з 11 по 15 вересня – магістри.

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