Погода в Україні 18 серпня приємно здивує, грозові дощі зайдуть в гості до "улюблених" регіонів

Так, на заході будуть сильні зливи з грозою і невелике похолодання: 27-30 градусів тепла вдень. Вночі їх змінять комфортні 14-17 за Цельсієм, передає Politeka.

На Півночі сьогодні українців чекає пекуче сонце і мінімальна хмарність. Повітря прогріється до 28-31 зі знаком «плюс», а ось вночі на вулиці буде 15-18 градусів.

Центральним областям дощі також не страшні. Погода розійдеться до неймовірних 30-32 градусів за Цельсієм, а вночі їх змінять 14-17 градусів тепла.

На півдні синоптики прогнозують спекотну погоду. Стовпчик термометра прогріється аж до +26-31 зі знаком "плюс". А ось вночі похолодає до 15-17 градусів.

На сході синоптики з Укргідрометцентру прогнозують потепління до 28-30 градусів, а ось вночі похолодання до 13-16 зі знаком «плюс».

У Києві та області сьогодні, стверджують метеорологи, буде спекотно: від 28 до 31 вище нуля. Вночі, правда, похолодає до 14-16 градусів.

Синоптики попередили, що через сильні грози на заході України був оголошений I рівень небезпеки. На решті частини країни навпаки-підвищений рівень пожежної небезпеки.

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