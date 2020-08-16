38-річна співачка Віра Брежнєва провела спільне тренування із зіркою "Зважених та щіслівих" Анітою Луценко

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала серію вправ для преса і сідниць (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Брежнєва постала в чорному топі і такого ж кольору велосипедках. Для зручності блондинка зав'язала волосся в вузол. Зірка з оптимізмом продемонструвала різні пози, впевнена в успіху цього тренування.

"Тренування з @anitasporty сідниці і прес 💪 🏻 🚀 мокра і задоволена 🤪 ви будете теж 🤪 класного вам тренування😘", - підписала кадри Віра.

Користувачі кинулися обговорювати побачене і дякувати знаменитостям:

"Прекрасне тренування!!! Просто супер! Спасибі велике вам обом! 💕"

"як же вона прекрасна 😍 😍 "

"Супер відчуття, спочатку думала не зможу, було тяжко, потім класні відчуття"

"Сьогодні прокачала сідниці, разом з вами. Я задоволена собою 👍 ✊ "

"Моя натхненниця! улюблена Віра, обожнюю Вас! 🌸"

"Що з вами сталося, як ви змінилися"

Раніше ми повідомляли, розпатлана і втомлена Брежнєва приголомшила публіку домашнім виглядом. Зірка з мокрим волоссям, сховавши обличчя за сонцезахисними окулярами, в сукні червоного відтінку і босоніжках на низькій підошві, стояла навпроти дзеркала. Шанувальники відзначили, що у неї виснажений вигляд.

Також ми розповідали, як Брежнєва показала в "сторіз" своє обличчя крупним планом, похвалившись першою косметичною маскою її власного бренду.

"Моя перша маска. Ми с ... старалися. Пробуйте. Знімайте. Відмічайте», - йдеться в підписі.

Нагадавши, Віра Брежнєва і Дорофєєва" зарубалися " і з'ясували, хто крутіше і красивіше

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